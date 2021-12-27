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合歡山積雪5cm湧近4000人追雪　水晶宮「打滑熱區」慘況畫面曝

記者高堂堯、游瓊華／南投報導

大陸冷氣團發威！受到華南雲雨區影響水氣充足，今天清晨合歡山再度飄雪，一整天吸引近4000人次上山追雪，積雪達5公分左右，稍早鏟雪車也出動剷雪。但公路總局表示，今天不會再飄雪，但整天陰天結冰未融、恐影響行車安全，今（27）日下午5時起到明天早上7時預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

合歡山1227下雪。（圖／松雪樓提供）

▲合歡山降雪吸引大批民眾上山追雪。（圖／松雪樓提供）

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▲合歡山降雪湧近4000人追雪，路滑4件車禍掃遊興。（圖／民眾提供）

▲警方透露，合歡山水晶宮前路段易結冰，常發生打滑意外。（圖／民眾提供）

仁愛分局表示，今天統計有4起車禍案件，其中多件是打滑且在水晶宮路段，「該路段容易結冰，也是最常發生打滑處」。今天賞雪民眾多半是昨晚就夜衝合歡山，今天是上班人潮趨緩，但也有近千輛車輛上山，警方統計近4000人衝銀白世界追雪。

合歡山1227下雪。（圖／林務局南投林管處提供）

住在松雪樓的遊客今天一早就發現彷彿置身冰雪奇緣夢幻世界中，開心的到戶外打雪仗、堆雪人。今日從凌晨一點開始就陸陸續續飄雪，連鏟雪車都出動剷雪。公路總局也提醒，雪季期間山區道路路況難以掌握，籲請用路人如非必要請避免行駛中高海拔山區道路；行旅前務必關注氣象預報及道路交通資訊，並預先規劃旅行備案，俾能及時因應；敬請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網。

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