明起略回溫週四又變天　跨年夜北台灣探14度！看曙光要碰運氣

記者許維寧／台北報導

今天至明天（12/27、12/28）清晨受大陸冷氣團影響，明天白天起開始回暖，但氣象局表示預計週四（12/30）晚間東北季風又會再度增強，將影響至1月2日。民間單位天氣風險公司表示，預計跨年和元旦清晨又會受東北季風影響，北台灣低溫又會來到14至16度。

▲明天白天起各地回暖，預計週四開始又會有一波冷空氣影響台灣。（圖／記者屠惠剛攝）

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天氣風險公司總經理彭啟明表示，明天白天開始冷高壓逐步東移、冷空氣減弱，也隨水氣逐漸減少，開始轉為迎風面偶有陣雨的天氣型態，低溫相較今日略可回溫2至3度，類似的天氣將持續到本周三。

但彭啟明表示，周四開始另外一波冷空氣南下，這波冷空氣不若近期來得強，預期北部氣溫約在14至18度，但還是有涼意，北部、東半部迎風面偶有陣雨。

彭啟明說，跨年當天週五同樣屬於典型的東北季風型態天氣，北部低溫約在14至16度，建議民眾長時間在戶外仍要注意保暖，屆時從新北市沿海到基隆、宜蘭、花蓮台東雲量會較多，偶有些局部的地形短暫降雨。

彭啟明也說，若要看日出，迎風面的區域恐怕要碰運氣，西半部則較為晴朗穩定預期有陽光下，感受上較舒服，類似的天氣會持續到這個周末，代表元旦連續假期間西半部天氣尚可，可以好好珍惜。