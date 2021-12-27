司機酒駕逆向行駛「撞死3姊弟」！最大才20歲...家人慟：生命破碎了

▲卡車司機逆向撞死3姊弟。（圖／截取自GoFundMe網站）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國路易斯安那州日前發生2車相撞事故。54歲卡車司機約翰（John Lundy）逆向行駛在高速公路，撞上載有5人的休旅車，造成車上3姊弟死亡，最小的只有15歲，剩下的2人則受到重傷，被送往附近醫院急救。

根據《WLOX》報導，死亡3人分別是20歲琳蒂（Lindy Simmons）、17歲克里斯多福（Christopher Simmons）和15歲的卡麥琳（Kamryn Simmons），其中琳蒂和卡車司機約翰是當場死亡，其他2人是送醫後傷重不治，同行的還有母親唐恩（Dawn Simmons）以及克里斯多福女友瑪莉莎（Marissa）。

▲3姊弟一家九口感情融洽。（圖／翻攝自Facebook／Katie Joy DeRouen）

3姊弟來自一個9人的大家庭，他們的姊姊凱蒂（Katie DeReoun）接到消息後在臉書沉痛表示，「現在家裡3個最年幼的家人都離世了，我爸現在加護病房陪著我媽，我媽不知道發生了什麼事...我們的生活破碎了，我不知道將如何繼續前進或從中恢復」，並指控司機是酒駕撞車。

唐恩和瑪莉莎目前已經恢復意識，但傷勢還在康復中。凱蒂也堅強地表示，「仍在努力接受我們家現在不再是9人而是6人的事實。」