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社會 社會焦點 保障人權

前議員兒親抓通緝犯！大馬歌手裸身倒地　狼狽大喊救命畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

大馬歌手丘沁偉與北市前議員楊實秋兒子楊澤祖，因架設網站糾紛互告，多項官司纏身。上月30日丘以證人身分出庭，當場被警察告知他是「三條通」，丘不僅當場情緒崩潰，更被戒護送醫。楊澤祖25日晚間，赴丘住處將人壓制在地，丘全身赤裸躺在地不斷叫救命，警到場更發現他家中有毒，帶往士林法院歸案，訊後法官裁定丘沁偉限制住居。

▲▼ 丘沁偉楊澤祖 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市前議員楊實秋兒子楊澤祖，前往丘沁偉住處當場將他壓制在地 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

楊澤祖（23歲）去年向媒體控訴，丘沁偉（31歲）扮成女性透過交友軟體與他接觸，還約出見面並拿出疑似摻有安非他命的水煙供他吸食，隨後騙往汽車旅館開房，要求脫衣發生性關係，但他當下極力抗拒，因此丘並未得逞，只能在旁DIY，最終雙方不歡而散更互告對方。

楊澤祖因製作傳單張貼寫上「欠錢、有前科」及公布丘住家地址並指他吸毒，涉犯個人資料保護法遭起訴，丘沁偉則上網PO出「賣淫為樂」、「下海當男妓」等文字，遭楊澤祖提告妨害名譽罪起訴，士林地院今年10月19日、11月16日2度開庭，但丘沁偉未請假神隱，本月17日遭士林法院發布通緝。

▼楊澤祖到丘沁偉家親手將他「逮捕」 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 楊澤祖 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

上月30日士林法院開庭，丘的胡姓男閨密因他涉犯藏匿人犯罪開庭，丘則以證人身分出庭，豈料士林警當庭向法官表示丘是「三條通」（北檢詐欺、士檢詐欺、北院妨害名譽通緝犯）開庭後必須帶他歸案，讓丘當場嚇到情緒潰堤，緊急戒護送醫。歸案後，法官裁定限制住居。

▼丘沁偉上月30日以證人身分出庭，知道自己是三條通後竟當場情緒崩潰緊急送醫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼丘沁偉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

25日晚間，楊澤祖以告訴人身份收到通緝書後，並依據《刑事訴訟法》的「利害關係人得逕行逮捕通緝之被告」規定，直接前往丘沁偉士林區租屋處抓他，甚至全程錄影下來。丘全身裸體被楊澤祖壓制後，在地上不斷扭動身體喊「救命！救命！為什麼你們要殺進來！我死了！拜託救命啊！痛！對不起...」模樣十分狼狽。

同時楊澤祖也報警，警方也在丘沁偉房間搜到安非他命、吸食器等，但遭逮的丘沁偉仍又故技重施，不斷喊「我不舒服！我要吃藥！」警方不敢輕忽也先將人送往新光醫院觀察。26日晚上經醫生觀察後並無大礙，也被警方帶往法院通緝歸案，經法官諭知具保並限制住居。

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