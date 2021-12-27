3公里要開3小時！暴雪急襲日本「交通大打結」　駕駛卡半路崩潰

▲日本多處交通受到大雪影響，嚴重回堵。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

強烈寒流侵襲日本，日本海側各地區紛紛降下大雪，導致各地交通大打結，陷入一片混亂，光是滋賀縣就發生多處交通阻塞情況。據悉，由於外地卡車不熟悉路況，幾乎沒有掛上雪鏈，導致部分車輛因此打滑無法行走，使得整個路段被迫塞住，有部分地區光是排除事故就花了7個小時，還有駕駛3個小時內只前進了3公里。

根據《讀賣新聞》報導，滋賀縣彥根市國道8號27日凌晨3時30分左右，有輛大卡車因為打滑無法行走，沿路回堵2公里，直到7個小時後成功排除事故，車陣才重新開始移動。不僅如此，一名要將貨物從滋賀縣長濱市運往湖南市工地的42歲男性公司職員無奈表示，「光是開3公里就花了3個小時。雖然已經先聯絡公司了，但是距離真正抵達目的地，恐怕還要花上一段時間。」

▲▼寒流侵襲日本，日本海一側降下大雪。（圖／達志影像／美聯社、路透）



一名住在當地的81歲男性則直言，許多掛著外地車牌的大卡車都沒有掛上雪鏈，導致打滑事故頻傳，因此許多地方都發生回堵情形。

另一方面，京都府舞鶴市的舞鶴若狹高速公路南下路段27日上午6時35分也發生大卡車被積雪卡住，無法動彈的情形，後方約20輛車直接被卡得無法前進。各高速公路也陸續傳出部分區間交通阻塞與停止通行。

在航班方面，原定由大阪伊丹機場、兵庫但馬機場、青森機場等地起降的航班，截至27日上午10時就有5個班次取消；JR西日本京阪神地區的40班特急列車也確定停駛。

福井縣福井市截至上午11時累計降雪量來到29公分，該縣同時傳出有一名開著儲雪車的駕駛連人帶車滾落1.5公尺深的路邊，導致腰部骨折重傷。

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