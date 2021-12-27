買肯德基雞翅吃到「1部位」超想吐！她崩潰留2星負評　業者反道謝

▲ 嘉貝麗吃肯德基雞翅吃到整顆雞頭。（圖／取自免費圖庫Unsplash、翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女子日前在外送平台上叫了一份肯德基雞翅，未料吃到一半發現一整顆完整的雞頭，令她當場嚇壞，根本不敢繼續吃，氣得上網寫下負評。業者也對此出面道歉，同時感謝這名女子的寬容。

《太陽報》報導，女子嘉貝麗（Gabrielle）日前用歐洲外送平台Just Eat Takeaway點了一份肯德基香辣雞翅，沒想到其中竟有一顆被炸過的雞頭，令她氣得留下二顆星負評，「我在我的香辣雞翅餐裡發現一塊炸雞頭，害我吃不下了，噁。」

這塊雞頭的照片在社群網站上瘋傳，只見雞頭被裹上金黃色酥脆外皮，眼睛和雞喙還清晰可見，嚇壞眾多網友，紛紛留言表示，「真希望回到我還沒看過這張照片的時候」、「還有比這更值得拿一顆星的嗎」。

肯德基對此則在推特上回應，對於這塊雞頭是如何混入嘉貝麗的餐點「感到困惑」，也向她表示感謝，因為她還願意給二顆星，自嘲這是「有史以來最慷慨的負評」。

該公司也向《太陽報》表示，「自從嘉貝麗聯絡我們，我們便持續調查事情是如何發生。我們使用真的雞肉，也為此感到自豪」，但顯然這塊雞頭意外逃過供應商、合作夥伴的嚴格審查，還在餐廳被油炸，已經向供應商反映並加強培訓員工，防止相同事件再度發生，並向嘉貝麗提供免費餐點，做為賠償。

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