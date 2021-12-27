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原民電視台落腳青埔蛋黃區　「原住民族語言傳播大樓」開工

▲原民電視台落腳青埔蛋黃區，「原住民族語言傳播大樓」開工。（圖／工務局提供）

▲「原住民族語言傳播大樓」開工。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔又一亮點工程動工了！桃園市長鄭文燦27日出席位於青埔特區內的「原住民族語言傳播大樓」開工典禮表示，該工程總經費17億元，由原民會補助、市府代辦工程，預定2024年6月竣工；原住民族文化事業基金會、原住民語言研究發展基金會兩大原住民族重要基金會未來將落腳於此，並成為原住民族電視台的永久台址。▲原民電視台落腳青埔蛋黃區，「原住民族語言傳播大樓」開工。（圖／工務局提供）

鄭市長說明，原住民族語言傳播大樓為「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」第3期工程，3合1的複合式園區腹地4.3公頃，總經費達32億7,700萬元，由中央與地方通力合作，並由劉培森建築師設計，將文化敏感度融入建築空間中，複合式建築也考慮到與地景的配合，完善規劃整座園區。▲原民電視台落腳青埔蛋黃區，「原住民族語言傳播大樓」開工。（圖／工務局提供）

大樓竣工後會融合語言、文化、影視、工藝、活動等原民特色元素，整座園區將成兼具原住民族電視台、廣播電台、文創中心與流行音樂等功能的文創產業場域，成為桃園文化特色地標，也讓國際遊客來到台灣的首站，就能到交通四通八達的青埔欣賞原住民族的豐富文化，展現台灣多元文化的生命力。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，原民會成立25週年以來，相當重要的建設，期盼透過語言的傳播，逐步達成文化傳承的目標。立法委員陳瑩表示，感謝鄭市長與市府團隊協助給予原民台一個永遠的家，慷慨提供桃園高鐵站旁這塊地處優良的青埔蛋黃區。桃園近年無論在軟、硬體建置與文化的傳承上，都為原民帶來最優質的環境與服務，非常用心，也感謝設計與營造團隊的努力。

立法委員伍麗華表示，桃園市政府是友善對待原住民族的極佳典範，鄭市長任內關注原民生活，包括積極建設偏鄉的路與橋，在市區中也提供蛋黃區土地作為屬於原民的家，族人會珍惜這份心意，而原民也會讓市民看見，桃園因為原住民族的存在而更美麗。

包括立法委員伍麗華、陳瑩、市議員林志強、陳姿伶、簡志偉、原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒、農水署桃管處長何明光、市府原民局長林日龍、工務局長賴宇亭、新工處長曾清祥、桃捷公司董事長劉坤億、原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯、原住民語言研究發展基金會董事長摩奧‧悟吉納、建築師劉培森等均一同出席。

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