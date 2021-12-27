閨蜜穿「白襯衫+內褲」揪男友床上打牌！女友崩潰　網指1點不單純

▲閨蜜穿著內褲在室內到處晃。（示意圖／unsplash）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，找女性好友跟男友，三人一起出遊玩兩天一夜，怎料晚上在民宿時，好友竟然只穿一件內褲跟白色襯衫，就在室內走動，晚上洗完澡後也沒換衣服，一樣穿著內褲+白襯衫，還揪她跟男友一起在床上打牌，「我現在想到那個畫面都超尷尬，非常SOD」，貼文一出引起討論。

女網友在Dcard發文，晚上男友買了飲料回來，要拿去冰箱時，正好看到閨蜜在廚房流理台洗褲子，她當時只穿著一件內褲跟上衣，「看到我男友也沒有不好意思」，後來晚上洗完澡之後，女生一樣穿著白襯衫+內褲，還說要一起玩牌，三人便坐在床上一起打牌，宛如SOD劇情，原PO當下超尷尬。

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閨蜜的穿著讓原PO很不解，「同是女生的我看了都非常害羞，我男友也是蠻傻眼，說她是不是在誘惑他？」他想了又想，認為閨蜜不像是會勾引好友男友的女生，事後半開玩笑問對方，閨蜜也僅說「謝謝我們可以接受這樣奇怪的她」，原PO聽完後更困惑，心中一直有芥蒂，不知道該怎麼辦。





▲閨蜜穿著太性感，原PO覺得尷尬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



貼文一出，引起網友討論，「她這樣就真的很不妥啊」、「就算她真的神經大條，跟一般人想法不同，但真的不適合在有異性朋友的場合穿這樣跟大家互動，我想大部分的人都會覺得很不自在尷尬到爆，太赤裸了啦」、「如果她跟妳平常出去也都類似穿著就可能單純她習慣這樣，但如果妳男友在才這樣應該就有問題」。

不少網友表示事情不單純，「我覺得要講清楚啦，她事後閃爍其次開玩笑的態度蠻不行的，建議不要讓她跟你男友距離太近」、「為什麼感覺聞到點綠茶味，就算是天然呆也太呆了吧，要是我會對這女生存了疑慮」、「起碼穿件短褲吧，女的就不單純啊」、「她就是想逗妳男友，沒有女生會不知道這樣會誘惑到男人的」。