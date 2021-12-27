兄弟1下午「神代打」把到女友　160cm普男脫單慌了：不想傷害她

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男大生外型普通、身高160，單身已久的他日前和朋友開玩笑說，「好想要一個女友」，怎料對方僅花一個下午的時間，成功幫他把到妹，甚至火速展開交往，讓他不知如何是好，上網發文求救。

男大生在Dcard提到，室友蠻會聊天的，所以很多妹子圍在他身邊，前幾天早上，他開玩笑跟對方說，好想交女朋友，但身高才160，都會被女生拒絕，結果室友自信滿滿地回，「女友這種東西，沒有交不到，只有想不想要」，接著就挑幾張他的照片，去註冊交友軟體了。

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當下，男大生並沒有拒絕，只提醒幫他開個頭就好，不要聊太深，免得之後約出去尷尬，接著就去忙自己的畢業專題了，「我根本沒空弄手機，也不清楚他聊了啥東西，下午回去他就跟我說，『欸~女友拿去』，然後我一整個問號。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對於室友一個下午就幫他交到女友，原po十分衝擊，不禁直呼「聊天不到1、200句，連我的正臉照都沒有，女的就問你什麼時候要告白？然後我朋友見女方丟直球，就直接幫我完成了這件事。我現在完全不知道怎麼跟那女的說，那真的不是我，雖然我也有錯，但我不想傷害那女的。」

對此，網友們紛紛回應，「反正那也是你的照片啊」、「X！這朋友去哪裡找」、「拜託，我有一個朋友很需要你的朋友」、「這什麼神展開，你朋友很會欸，神助攻，話說回來你真的要交的話，應該跟你朋友學習」、「好扯喔，好想認識你朋友」、「你室友可以去開班授課了，我一定第一個報名」；但也有人認為，「才聊一下就這樣問的女生，基本上不是詐騙就是有問題。」

事後，原po無奈表示，主要是沒喜歡女生，況且聊天的也不是自己，更崩潰強調「我討厭速食愛情，真的不想當海王。」