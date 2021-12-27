講好各自陪父母！公婆霸氣「兒子過年陪媳婦」　姨反爆怒全場傻眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名新婚人妻和丈夫講好，過年各自回家陪父母，住在中部的公婆則大力贊同，甚至叫兒子「留台北陪媳婦」；沒想到，女方的阿姨對此激動反對，更表明「若我的媳婦這樣做，會氣死不能接受」，讓全家人都傻眼了。

女網友在Dcard提到，「即將到來的農曆春節，是我結婚後第一個過年，因為我們家只有一個女兒的關係，跟老公早早就講好，各自回家陪各自的父母；公婆也都表示贊同，甚至叫我老公留在台北，陪我們家過年也沒差。」

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她透露，婆家在中部，而工作和娘家都在北部，所以他倆選擇在台北置產，目前大概1個月會回婆家1次陪陪老人家，也有在計畫，之後把公婆接上來，兩家一起過年更熱鬧。

沒想到，前陣子女方家聚會，夫妻倆順勢提到回家過年的事，結果阿姨一聽大力反對，說是結婚第一年這樣很沒禮貌，除了認為婆家只是客套答應，到時會被講閒話外，還強調「如果自己媳婦這樣，我會氣死不能接受，因為我自己從來沒有這樣過。」

▲夫妻倆覺得平常的陪伴更重要。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

原po不禁無奈，「大概是因為她自己不能，所以別人也都不准？當下阿姨實在有點激動，搞得我跟我媽有點尷尬，也沒有再多說什麼，而我老公則是有點不爽，覺得他爸媽都說好了...阿姨是在？」

這也讓她有些意外，直言「原本以為現在夫妻各自過年是常態，我朋友也有人是這樣的，而且我跟老公的一致覺得，平常多回去陪陪父母比較實在，過年大老遠塞車回去待沒幾天，初二又要塞車回台北，實在是太麻煩沒必要。」

對此，網友們紛紛回應，「阿姨可能除了嫉妒妳，也嫉妒妳媽吧」、「理她幹嘛？婆家跟先生都沒說話了，怎麼一個外人還有意見」、「其實真的不用理這種人，我今年過年也是回娘家啊，畢竟先生要忙我又挺著大肚子，我覺得雙方家長都沒問題就可以，這種見不得別人好的，少跟她分享」、「我們是都在台北，老公家比較早吃，先去老公家過年，再回我家過年」、「結婚三年，沒跟爸媽住，其實從第一年開始，我跟我爸媽就都很支持各自回家過年，反倒是老婆家裡很傳統完全不能接受」。