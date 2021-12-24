東門豬肉公主怒了！被嗆：閃尿團隊賣萊豬　鍵盤手下場出爐　　

▲豬肉公主張采婕網路爆紅後，曾短暫到林昶佐的競選團隊工作。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0、張采婕臉書）

記者劉昌松／台北報導

有東門豬肉公主之稱的肉販張采婕，因為曾被電視新聞採訪時，公開支持政府開放萊豬進口，遭網友起底，曾是立委林昶佐工作團隊成員，劉姓民眾上張女粉專質疑張「妳賣的一定是萊豬」而挨告，台北地檢署認為，張女的肉攤其實有台灣豬品認證，且非政治人物，卻遭無根據的造謠抹黑，影響商譽，24日依加重誹謗、妨害信用等罪起訴劉男。

張采婕曾2019年短暫加入林昶佐團隊幾個月，2020年初離開，回到台北市東門市場跟家人一起販售豬肉，也曾因市場防疫問題，公開力挺林昶佐，而在2021年7月間，萊豬公投成為社會關注議題時，張以民眾身分接受媒體採訪，公開支持萊豬進口，被眼尖民眾發現張過去的政治色彩並提出質疑。

▲張采婕曾在市場防疫新聞事件中發文力挺林昶佐。（圖／翻攝自Facebook／采婕 Charlene （東門信義肉舖））

劉姓男子因此上張女的臉書粉專留言「豬肉妹被起底，原來是閃尿(指林昶佐)團隊的一員，妳賣的一定是萊豬」，張女為此大為光火提告，劉男到案辯稱，因為當時政府已經確定開放萊豬，賣萊豬並不犯法，他不是在說張違法，他有相當理由對張女可能賣萊豬的事情，提出不帶情緒性的發言，符合大法官509號解釋，以及英美法系的合理評論原則。

但檢察官調查認為，張女並非政治人物，頂多是政治人物的支持者、團隊成員，本身沒有政治人物的影響力，不需要承受或包容相同嚴厲的公眾檢視和質疑，而張女的肉攤其實取得台灣豬認證，並沒有販售進口肉品，可能因劉男的言論，導致消費者誤信或懷疑是掛台灣豬名義、販售進口萊豬，影響張女的肉攤商譽。

▲網友認為張采婕曾是林昶佐團隊成員，所以一定賣萊豬，遭檢察官起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

此外，劉男只是以張曾在林昶佐團隊工作，因林昶佐支持萊豬，就斷言張一定賣萊豬，缺乏相當確信的理由，且使用帶有負面意涵的「閃尿」字眼，已經屬於情緒發言，因此認為劉男不能主張言論自由保障，依加重誹謗、妨害信用等罪提起公訴。此外，劉男反控張女揚言提告涉嫌恐嚇部分，檢察官另案處分不起訴。

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