鍾小平霸佔他人承租看板　林穎孟批：作弊無恥「根本聖誕壞公公」

▲民進黨中正萬華區參選人謝孟羽指控，台北市議員鍾小平於其承租的看板上違法偷掛罷昶看板。（圖／謝孟羽團隊提供）

實習記者張鈞量／台北報導

擬參選民進黨台北市中正萬華區議員的謝孟羽25日爆料，他承租的看板竟被台北市議員鍾小平強行掛上「罷免林昶佐」的宣傳廣告，台北市議員林穎孟25日批評，鍾小平送禮物（罷免立委林昶佐）給國民黨主席朱立倫，「結果他根本是壞公公，專送作弊、佔人便宜、無恥、陰險、秀下限的禮物給民眾看」。

林穎孟在臉書發文痛批，鍾小平還沒演完？為了謀取自己的政治利益搞罷免，造謠、連署作弊還不夠，這次用「強」的，難道這就是本色演出？竟然未經允許、不付錢，就違法強佔他人已購買的廣告版位，擅自掛上自己的罷免看板，讓當事人（謝孟羽律師）非常生氣。

林穎孟進一步點名朱立倫批評，今天是聖誕節，鍾小平想當聖誕老公公，要送禮物給朱立倫，結果他根本是「壞公公」，專送作弊、佔人便宜、無恥、陰險、秀下限的禮物給民眾看。「這種禮物，請問朱立倫主席，收還是不收？」

林穎孟強調，罷免選舉是正式的競爭，鍾小平為了自己政治舞台，就算想要無所不用其極，也應該要在法律、規則底下，要有基本公民水準和底線。她也藉此機會呼籲反罷免林昶佐，「我們一起堅決不同意，鍾小平這一系列的無恥行徑」。