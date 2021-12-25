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鍾小平強佔他人看板「罷昶」還扯謊　賴品妤：是土匪搶劫嗎？

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案在即，民進黨台北市中正萬華區議員擬參選人謝孟羽發現，自己承租的戶外廣告看板被台北市議員鍾小平未告知下，強行掛上「罷昶」看板，甚至被抓包後還對外扯謊。對此，民進黨立委賴品妤批評，奧步又一樁！請問現在是土匪在搶劫嗎？

謝孟羽25日透過臉書指出，自己承租的兩塊看板遭鍾小平違法強佔，用來宣傳罷免林昶佐；謝直批，「這是我收過最爛的聖誕禮物，同時也是最壞的社會示範。​」

對於鍾小平向記者表示有跟出租人「吉米公司」說要借用，謝孟羽打臉，早在今年12月7日，他的團隊就跟吉米公司承租台北市萬華區西園路二段216之1號兩塊廣告招牌，承租期間自今年年12月20日至明年4月19日，且有租賃契約書為證。

經謝孟羽團隊向吉米公司求證後，對方出具聲明書，表示從未同意鍾小平可掛上廣告招牌，也沒有招牌二租的事情，且地主也未同意給鍾小平使用。

謝孟羽譴責，「鍾小平不但不認錯，不道歉，還跟記者扯謊，事發至今也從來沒有打過一通電話給我說明緣由及道歉致意！​」

對此，賴品妤25日下午在臉書表示，「罷昶奧步又一樁！看板強盜不要鬧！」今天是聖誕節，但沒想到謝孟羽收到不請自來的「聖誕禮物」。賴也批評，「HO～HO～HO～看板強盜來侵佔看板囉！」「請問現在是土匪在搶劫嗎？」

賴品妤還嗆聲，資深議員強佔參選新人看板，而且謝孟羽擺明就是支持林昶佐，臉皮要多厚到匪夷所思的地步才會做出這種行為？

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關鍵字：

鍾小平林昶佐罷免謝孟羽賴品妤

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