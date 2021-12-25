罷昶出奧步！謝孟羽爆：鍾小平沒付錢強佔他人看板招牌

記者陳家祥／台北報導

罷昶出奧步？民進黨台北市中正萬華區議員擬參選人謝孟羽律師發現，自己承租的看板出現「罷免林昶佐」的宣傳帆布，經了解竟是現任台北市議員鍾小平，在未告知廠商及謝孟羽競選團隊的情況下，強行掛上罷昶看板。

謝孟羽表示，今天是聖誕節，沒想到自己收到的第一份聖誕禮物居然是鍾小平議員給兩塊違法占用的罷昶看板。謝孟羽說，早在12月7日團隊就跟出租人吉米有限公司合法承租了位台北市萬華區西園路二段216之1號（A+B）兩塊廣告招牌，承租期間自110年12月20日至111年4月19日。

出租人吉米有限公司也出具聲明書，聲明其並未同意台北市議員鍾小平可以掛上廣告招牌，也沒有一招牌二租的情事。另外，吉米公司跟地主確認過，這兩塊招牌已經全權交由吉米公司負責，地主並未同意鍾小平議員使用。

謝孟羽說，鍾小平議員身為一名台北市議員，作為首善之都的民意代表，本應該為民表率，為民眾伸張正義維護權利，但是鍾小平議員竟然採取如此惡劣的違法行徑，只為了遂行自己的政治利益。

謝孟羽表示，自己身為一名律師，多年來為許多法律上的弱勢民眾發聲，沒想到這種事情居然會發生在自己身上。除了要提出強烈的譴責之外，不排除採取相關法律行動，一方面維護自己的權益，另一方面更要藉由這次機會端正視聽，杜絕此等歪風。

最後，謝孟羽呼籲，1月9日一定要站出來投下不同意，留下好立委林昶佐，拒絕霸林，終結惡霸。

▼民進黨中正萬華區參選人謝孟羽指控，台北市議員鍾小平於其承租的看板上違法偷掛罷昶看板。（圖／謝孟羽團隊提供）

