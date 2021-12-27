美研究：新冠病毒可幾天內「擴散到全身器官」且持續數月

▲美國一項新研究發現，新冠病毒可在數天內擴散到全身幾乎所有器官。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國一項研究發現，導致新冠肺炎的冠狀病毒「SARS-CoV-2」可在幾天之內從呼吸道傳播到心臟、大腦和人體幾乎每一個器官系統，並可能持續數月。科學家們表示，這種病原體能夠在呼吸道以外的人類細胞中複製，並聲稱這是迄今為止對新冠病毒在體內和大腦中的「分布」與「持久性」所進行的最全面分析。

根據彭博報導，由美國國家衛生院（NIH）科學家所進行的研究25日以手稿形式發表於《自然》期刊網站上，待獨立審查通過後將正式發表於期刊中。研究結果顯示，延遲地清除病毒是造成所謂的新冠長期症狀（long Covid）持續的可能原因。

研究人員表示，了解病毒持續存在的機制與人體對任何病毒儲藏庫的反應，有望幫助改善患者的照護。密蘇里州退伍軍人聖路易醫療保健系統臨床流行病學中心主任艾阿里（Ziyad Al-Aly）表示，長久以來一直百思不得其解，「想找到新冠病毒能影響這麼多器官系統的原因。」艾阿里曾針對新冠長期症狀的影響進行研究，他認為這項新研究可能提供了一些線索，有助於解釋為何輕症、無症狀患者也會出現長期後遺症。

不過，報導指出，這項新發現尚未得到獨立科學家的審查，而研究樣本大多與從致命的嚴重病例收集的數據有關，而較少是從患有新冠長期症狀或SARS-CoV-2感染的「急性後遺症」患者。