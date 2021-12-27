20%國人沒打第一劑　醫揭春節返鄉1隱憂：不是繳罰款能補償

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎變異株Omicron侵襲全球，台灣目前已攔截27例Omicron確診病例。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學26日在臉書PO文表示，接下來的春節返鄉潮將是防疫一大挑戰，「台灣約有20％的民眾連第一劑疫苗都沒有接種」，若發生社區疫情，恐怕會造成醫療量能很大的負擔，所以希望國人返鄉務必遵守防疫規範。

▲春節返鄉潮將是台灣防疫接下來的一大挑戰。（資料照／記者李毓康攝）

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謝宗學在臉書「Dr.E 小兒急診室日誌」的PO文中提到，現階段Omicron的住院率明顯比Delta低，傳染力卻是Delta的數倍，一加一減相乘的結果，最後的住院人數可能會比Delta更多，對醫療量能的負擔也很沉重，「特別是沒有接種過疫苗的族群，Omicron變異株住院風險只比Delta變異株較低11％，台灣約有20％的民眾連第一劑疫苗都沒有接種。」

「若社區爆發疫情，對醫療量能的負擔將是一大挑戰。」謝宗學強調，希望國人返鄉進行居家檢疫時，務必嚴守防疫規範，畢竟一個人的自私有可能造成全國民眾風險，「雖然沒有人想要染疫、染疫不是罪過，但違反規定是確實的違法行為，將對他人的健康生命形成莫大的風險，不是繳交罰款就有辦法補償的。」

▲旅客返台前及機場通關配合事項。（圖／指揮中心提供）

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男也在臉書PO文表示，依據英國官方最新工作報告，最強的三劑組合並非2劑AZ加半劑莫德納，而是2劑BNT加莫德納，9週以後仍可維持75％左右的保護力；面對接下來的春節返鄉潮，民眾若現在施打第三劑，到春節保護力可維持60％左右，但到了3月將降到35％到45％，該怎麼打、何時打，大家可以自行評估。