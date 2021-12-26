管碧玲：修憲複決不會亂大選　國民黨提到卻像川劇變臉

▲民進黨立委管碧玲（左）、國民黨立委陳玉珍（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委管碧玲日前拋出2022年大選與修憲複決合併舉行，卻遭到國民黨立法院黨團書記長陳玉珍批評，民進黨才剛否決公投綁大選，現在又要打臉自己。對此，管碧玲26日表示，國民黨提到修憲就像川劇變臉，變成反對綁大選，「來得及卻不要，是因為年輕人好欺負嗎」。

立法院修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲25日拋出2022年大選與修憲複決合併舉行，要求國民黨公開表態，陳玉珍則認為，民進黨否定公投綁大選，現在又要大選與修憲複決合併舉行，想法非常矛盾，難道不擔心投票亂象再度發生，呼籲民進黨不要每天做打臉自己的事。

管碧玲26日在臉書表示，國民黨提到修憲就像川劇變臉，變成反對綁大選，其實修憲複決和公投有三個不一樣的地方，包括必須從立法院三讀通過送出去；必須57%以上立法委員同意；以及修憲複決綁大選沒有候選人兼公投領銜人的可能。

管碧玲說明，修憲複決必須從立法院三讀通過送出去，所以只有一題，並且必須有57%以上的立法委員同意，所以一定是民進黨、國民黨都同意的案子，不會有大的政黨對立。以這次而言，只有18歲公民權有可能出去，因為這題是四個黨都同意。

管碧玲也強調，修憲複決綁大選沒有候選人兼公投領銜人的可能，所以沒有亂大選的問題，「修憲複決不會亂大選，這個差異我在電視說明會就回答過了，陳玉珍不做功課」。

管碧玲表示，她不相信國民黨主席朱立倫會被陳玉珍牽著鼻子走，所以她不問陳玉珍，反而要三問朱立倫：第一，四個黨都同意、只有一個案的「18歲公民權」，國民黨要不要在2022給人民複決？

第二，來得及，卻不要，是為什麼？因為年輕人好欺負嗎？第三，如果2022年不要，國民黨準備什麼時候同意「18歲公民權」可以讓人民複決？「朱立倫主席，國民黨關心年輕人嗎？」