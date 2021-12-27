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餐飲法規即將上路　台南市91間大型餐飲業者納入列管

▲餐飲業空氣污染防制設施管理辦法2022年上路，台南市環保局加強稽查、宣導、輔導，並提醒業者，務必做好設備維護管理避免受罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲餐飲業空氣污染防制設施管理辦法2022年上路，台南市環保局加強稽查、宣導、輔導，並提醒業者，務必做好設備維護管理避免受罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

餐飲業空氣污染防制設施管理辦法2022年上路，台南市共有91家業者2022年2月1日起須符合規範，台南市環保局年底前已全數完成宣導、巡查與輔導，發現其缺失多為未填載操作及維護保養紀錄單，環保局提醒業者，務必做好設備維護管理、依法填寫紀錄並保存，一起維護空氣品質，也避免受罰。

餐飲業空氣污染防制設備管理辦理辦法，原訂2021年7月實施，因新冠肺炎疫情延至2022年。2022年1月1日起新設餐飲業，2月1日起既有的餐業者，營業面積在1千平方公尺或座位數300個以上，都須設置具有一定效率之集氣系統、油煙處理設備等，業者也須定期檢視設備，並將操作、清潔保養等做成紀錄保存2年。

▲餐飲業空氣污染防制設施管理辦法2022年上路，台南市環保局加強稽查、宣導、輔導，並提醒業者，務必做好設備維護管理避免受罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，現代人重視環境品質，要求清新好空氣，餐飲業未妥善處理油煙、產生異味等問題令周遭居民困擾不已，亦是常見的環保檢舉事項。新法規上路，業者務必配合規定以免受罰。

餐飲新法規上路，台南市環保局除了輔導、巡查91家列管的大型餐廳，也重視未列管的餐飲店家，2020年鎖定屢遭異味陳情的便當、簡餐、臭豆腐等前40家業者啟動專案列管、稽查與輔導，「專案列管」執行之前，該40家業者的總陳情數達184次，輔導後每一業者再遭陳情的次數都明顯下降，累計陳情數為33次，陳情下降率達82％，8成業者未再被檢舉或陳情。

▲餐飲業空氣污染防制設施管理辦法2022年上路，台南市環保局加強稽查、宣導、輔導，並提醒業者，務必做好設備維護管理避免受罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑指出，餐飲業空氣污染防制設施管理辦法就要實施了，符合列管對象的餐飲業者務必把握時間，裝設必須的各項設備、依規定填報紀錄，以免受罰。相關紀錄表單請至臺南市環保局空噪科資料下載專區下載https://epb3.tnepb.gov.tw/airrule/download.html。未納入新制規範的餐飲店家，環保局也會持稽查、輔導以維護空氣品質。

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