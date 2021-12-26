台南愛心做工行善團　兵分兩路暖心修屋年終不歇息

▲台南市勞工局長王鑫基（左一）率「做工行善團」，26日兵分兩路前往兩地進行弱勢家庭房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局做工行善團隊，近日接近歲末，許多修繕志工本身都有自己的工作案在趕工，但為讓目前在進行的官田區及南區兩個弱勢家庭房屋修繕案，能夠順利於農曆過年前完工，大家都排除困難，配合修繕期程，26日志工兵分兩路前往兩地進行修繕。

本週協助的官田區修繕案是一位領有身心障礙手冊的老翁，獨自居住在老舊破損的祖厝，房子多處崩塌，案主勉強居住於空間狹小的邊間，而且老舊電線及設備都極需更新，以確保使用安全。惟老翁獨自一人居住且為經濟弱勢，無力改善房屋狀況及負擔房屋修繕費用。

勞工局做工行善團獲報後即進行會勘，隨後即展開相關修繕工作。本案由當地南廍里李清林里長先行協助清除房屋外的雜草樹木，讓房屋修繕能順利進行。後續由泥水工會協助將多處崩塌的屋頂拆除，除了屋頂外，老舊不堪使用的門窗也一併拆除。並且金屬工會修繕志工伙伴也隨即展開屋頂鐵厝鋼板重新補修施工。今日電氣工會志工幫案主做化糞池、管路電線等施工，逐步打造一溫暖安全的家。

另一案為南區八旬老夫婦，靠社會福利補助金撫養三名國中小孫輩，60年的透天厝殘破卻無力修繕。目前已完成老舊廚浴拆除及電線管路配置，26日由泥水工會進行水泥粉刷打底等工程施工。預計2022年1月大功告成，協助南區祖孫5人改善住家生活環境。不但坐輪椅的阿公有無障礙浴廁，3位孫子女更有放置床鋪與書桌的空間，26日林美燕議員與光明里王榮籐里長也到場關心。

勞工局局長王鑫基表示，感謝台南市工（協）會志工願意奉獻自己專業及時間，一棒接一棒共起攜手為弱勢家庭修繕房屋，打造一個可以遮風避雨穩固安全的家，完成一件件暖心的房屋修繕任務。也感謝市府環保局官田區及南區清潔隊協助清理修繕房屋的廢棄物清運，齊心齊力共同使台南成為溫暖的希望家園。