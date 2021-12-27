台南國華街近半店家同步漲價　碗粿蚵仔煎土魠魚羹全變貴

▲台南市中西區國華商圈小吃名店雲集，但最近小吃店紛紛漲價，台南市消保官訪查物價時發現，27家知名小吃店價格，計有13家調高部分品項之價格，平均約漲5-20元。（圖／翻攝自台南市國華商圈臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南以文化古都及小吃美食聞名，尤其是中西區國華商圈，聚集眾多三、四十年以上小吃名店，每逢假日總是吸引觀光客來品嚐各式小吃美食，惟最近商圈的小吃店紛紛漲價，台南市政府消保官12月派員訪查物價時發現，27家知名小吃店價格，計有13家調高部分品項之價格，平均約漲5-20元，其餘14家則維持原售價。

台南市中西區國華街商圈是台南市區知名觀光景點，每到假日都有眾多遊客湧入，國華街、中正路、西門路、海安路都位在台南市中西區，從日據時代至今，都是台南市精華商區，除知名林百貨，在這台南市蛋黃區的國華商圈，因聚集各式商店、小吃店，更是集中心潮的觀光焦點，其中經營至少半世紀的小吃店仍是生意興隆，遊客大排長龍是常見的事，但最近部分店家先後貼出漲價公告，因原物料漲太多，撐不住！所以漲價，有的已經漲價，有的店家表示從2022年1月1日起調整。

據台南市政府消保官查訪27家知名小吃店物價發現，有13家調高部分品項價格，土魠魚羹、蚵仔煎、香菇飯湯、碗粿…等等，紛紛調高價格，平均約漲5-20元，其餘14家則維持原售價。

據民眾表示，台南美食小吃享負盛名，來台南旅遊除古蹟名勝等觀光景點外，夜市、小吃美食也是一定要的，遊客大多事先在網路上查訪好要去光顧的小吃美食，所以價格如調合理，顧客都能接受，畢竟目前各種物價都調漲，這些小吃店家在原物料成本增加的考量下，調漲也是能理解，但就是不要調得太離譜，這樣反而會讓消費者反感，對業者也不是好事。

據台南市政府法制室資料顯示，行政院主計總處發布2021年1至11月消費者物價總指數（CPI）年增率達2.3％，相較今年年初物價漲幅明顯令民眾有感，年關近物價漲，其中米、麵粉、豬肉、雞蛋、沙拉油等重要民生物資均有漲價趨勢，1至11月CPI年增率1.7％至6.7％不等。

台南市消保官邀集衛生局、經濟發展局、市場處、農業局、警察局及經濟部標準檢驗局台南分局等相關機關，自12月13日起不定期走訪台南市各大賣場、傳統市場及年貨大街訪查物價，並視年節期間各市集情狀，機動、適時辦理查核。

迄至12月25日已查核全聯福利中心、好市多、家樂福、大潤發、東菜市公有市場及新化公有零售市場等6處。查察結果，大賣場販售之進口牛肉受運費及需求影響，價格有所調整，1公斤視部位調漲10-50元，約10％至20％的漲幅；麵包亦因進口麵粉漲價，各品項約調漲2元。傳統市場攤商則表示，蔬菜價格因值產季價格平穩，甚有下跌情形，如為進口水果或鮭魚受運價影響，價格有所調漲，肉類部分因多採國產肉品，進價雖有調漲，但擔心流失客群，故尚未反映於售價。

為了解農、漁、畜產源頭批發價格，並至台南市肉品市場及區漁會魚市場實際瞭解肉品及漁獲價格。為瞭解餐廳價格變動情形，亦至速食店、火鍋店、著名餐廳及飯店自助餐廳等進行查核，迄至12月25日已稽查18家業者，除5家業者現未調漲價格外，其餘13家業者均已或自2022年1月1日起針對部分品項調整售價。火鍋類套餐平均調漲10-30元，牛肉火鍋甚至有80元的漲幅；飯店自助餐則平均約有60元之漲幅。至於台南市黑橋牌香腸博物館、奇美食品幸福工廠等2間觀光工廠，目前均維持原售價。

漲價原因業者表示，主要係反映原物料價格的上升，包括進口食材因運費調漲，以及消費需求上升導致進貨商調漲價格等，其中以美國牛肉調整最高，部分餐廳並反映向大盤商購買豬肉價格有明顯調漲情形，另有少部分業者表示係為因應明年之工資調漲。