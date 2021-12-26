台南婦持鞋墊狂攻擊！師生嚇瘋躲進商家　火鍋店長伸援手被讚爆

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南25日下午發生一名婦人持鞋墊隨機攻擊路人的事件！25日下午，楊姓高中老師帶著學生前往台南東區某餐廳聚餐，用餐完在店外聊天時，卻突然被一名婦人持鞋墊狂打，讓師生們嚇到躲進隔壁的火鍋店求救，但婦人仍持鞋墊一路追打進來。火鍋店店員見狀也立即出面喝斥，並報警處理。警方事後追查婦人身分，才知婦人疑似因情緒管控不佳，將她強制送醫。

▲台南一名婦人突無故持鞋墊攻擊路人。（圖／翻攝自爆料公社）



台南一群師生25日下午在東區某餐廳用完餐，站在店外聊天時，卻突然被一名婦人咆哮，並持鞋墊狂毆，師生們嚇到躲進隔壁的火鍋店求救，熟知，該名婦人竟也跟著追打進火鍋店；火鍋店櫃台店員看見一群人衝進店裡，原本相當錯愕，看見婦人也跟著衝進店裡，手持鞋墊衝進櫃台，不斷持鞋墊敲擊櫃台桌面，並大聲咆哮，才意識到事態有異。

隨後火鍋店店長聞訊也趕來前台了解狀況，並大聲喝斥要求婦人離開櫃台，但過程中婦人卻不斷持鞋墊大聲敲擊桌面，並有攻擊動作，更數度和店長爆發推擠衝突，火鍋店店長隨即報警，並拿出手機錄影蒐證，質問婦人「有什麼話不能好好講，一定要這樣動手動腳，台灣沒有政府了嗎？」，但婦人只是不斷的持鞋墊怒敲椅子。

▲▼台南一名婦人突無故持鞋墊攻擊路人，師生嚇壞衝進隔壁的火鍋店求救，熟知婦人竟也跟著追打進來。（圖／翻攝自爆料公社）



警方獲報到場後，婦人仍不願配合警方調查，循線通知婦人丈夫了解後，才知道57歲的魏姓婦人，當時疑似情緒管控不佳，才會突然手持鞋墊瘋狂毆打師生，造成師生頭部受傷，事後遭到攻擊的師生家長到場，更揚言「一定會對魏姓婦人驗傷提告」。

據了解，魏姓婦人的丈夫也不明白為何魏女為何突然情緒失控，警方到場後，在魏女丈夫的同意下，將魏女強制送往台南市立醫院就醫，過程中魏女相當不配合，最後被警方強制上銬送醫。警方事後表示，如被害人等有需要提起告訴，警方也會依法受理。

▲▼警方到場後，婦人仍相當不配合，最後遭到警方強制上銬送醫。（圖／翻攝自爆料公社）

