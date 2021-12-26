台南市安南區牌樓組件掉落妨害交通　警消聯手移除守護安全

▲台南市安南區本田路上1座廟宇牌樓，26日晚上7時9分許發生樓牌上組件掉落斜垂懸掛在快車道上，有妨害交通之虞，警消聯手移除恢復交通。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區本田路上1座廟宇牌樓，26日晚上發生樓牌組件掉落斜垂懸掛在快車道上，消防局119據報馬上出動土城分隊、安南分隊前往查處，因「路障」妨害行車安全，消防人員先以三角錐警示，並以消防車警戒，並由市警三分局警方現場交管戒護，經聯繫廟方同意斷電後，已於晚上8時多，移除該組件恢復交通。

台南市消防局119報案台於26日晚上7時9分許據報，台南市安南區本田路上1座廟宇牌樓的組件掉落在快車道上，119馬上出動土城分隊、安南分隊消防人員前往查處。消防車組到達發現係該處1座廟宇的牌樓上的「組件」，疑被強風吹落，掉在外側快車道上，組件上連著燈泡的電線，斜垂在路上有妨害行車安全之虞。

消防人員馬上通報市警三分局局顯宮派出所警方到場，先以三角錐警示，並以消防車等在現場戒護，警方在場管制指揮交通。

該組件經三分局顯宮所長與四草大眾廟主委協調後，考量路人安全，請士城消防分隊人員先將電源插座拔開切斷電源，而後再將電線剪斷，移除組件到路旁安全處，約於晚上8時10多分許，現場狀況解除，警、消始收隊離去，修復後續事宜由廟方自行處理。