　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市安南區牌樓組件掉落妨害交通　警消聯手移除守護安全

▲台南市安南區本田路上1座廟宇牌樓，26日晚上7時9分許發生樓牌上組件掉落斜垂懸掛在快車道上，有妨害交通之虞，警消聯手移除恢復交通。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市安南區本田路上1座廟宇牌樓，26日晚上7時9分許發生樓牌上組件掉落斜垂懸掛在快車道上，有妨害交通之虞，警消聯手移除恢復交通。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區本田路上1座廟宇牌樓，26日晚上發生樓牌組件掉落斜垂懸掛在快車道上，消防局119據報馬上出動土城分隊、安南分隊前往查處，因「路障」妨害行車安全，消防人員先以三角錐警示，並以消防車警戒，並由市警三分局警方現場交管戒護，經聯繫廟方同意斷電後，已於晚上8時多，移除該組件恢復交通。

▲台南市安南區本田路上1座廟宇牌樓，26日晚上7時9分許發生樓牌上組件掉落斜垂懸掛在快車道上，有妨害交通之虞，警消聯手移除恢復交通。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119報案台於26日晚上7時9分許據報，台南市安南區本田路上1座廟宇牌樓的組件掉落在快車道上，119馬上出動土城分隊、安南分隊消防人員前往查處。消防車組到達發現係該處1座廟宇的牌樓上的「組件」，疑被強風吹落，掉在外側快車道上，組件上連著燈泡的電線，斜垂在路上有妨害行車安全之虞。

消防人員馬上通報市警三分局局顯宮派出所警方到場，先以三角錐警示，並以消防車等在現場戒護，警方在場管制指揮交通。

▲台南市安南區本田路上1座廟宇牌樓，26日晚上7時9分許發生樓牌上組件掉落斜垂懸掛在快車道上，有妨害交通之虞，警消聯手移除恢復交通。（圖／民眾提供，下同）

該組件經三分局顯宮所長與四草大眾廟主委協調後，考量路人安全，請士城消防分隊人員先將電源插座拔開切斷電源，而後再將電線剪斷，移除組件到路旁安全處，約於晚上8時10多分許，現場狀況解除，警、消始收隊離去，修復後續事宜由廟方自行處理。

► 超強「萬用鍋」懶人下廚必備

ET快訊
Pornhub熱門關鍵詞曝光　這個聖誕大家都在看她
放閃小嫻被盜用賣「治禿頭藥」　金剛氣炸譙髒話
好市多「進補神物」上架！她買回家大讚完美　網評價卻超兩極
快訊／王力宏隔離出關！　派「10黑衣人+2防疫計程車」脫身
惡劣！BMW醉男酒測值高達1.24　37歲女被撞慘死
高雄BMW爛醉男「猛撞4人」1女不治　酒測值高達1.24
《全明星》李芷婷道歉了！　發文「認了不夠努力」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市安南區牌樓組件掉落妨害交通　警消聯手移除守護安全

新北毛寶貝幸福耶誕趴熱鬧登場　侯友宜：尊重生命愛護動物

新北跨域結合產官學合作　淡大師生走入茶園帶動石門創生

黃偉哲執政三年有成　台南水利局打造宜居韌性城市

臉書社團PO文控男友家暴+帶女人回家　結果是她動手還亂放話

2021年桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎　揚善發揮正能量

台南愛心做工行善團　兵分兩路暖心修屋年終不歇息

幸福巴士串連雙東　達仁鄉「跨域生活圈線」首發

台鐵EMU3000新城際列車　12月26日舉辦首航儀式

感謝與善的循環　南仁湖服務區公益日義賣10萬助偏鄉小學

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

陸女豪撒43萬台幣慶祝愛犬生日　派520架無人機！網嘆：人不如狗

黃子佼關心徐若瑄..嘆蕾宏掀「人性疫情」　收小S「婚姻路難走」匾額：拿去當柴燒XD

嫌小黃慢？重機閃燈運將3次超車　下秒又加速「失控自摔人車倒地

新郎丟捧花引發「男賓客逃難潮」　瞬間湧向門口笑翻網：是有多怕？

台南市安南區牌樓組件掉落妨害交通　警消聯手移除守護安全

新北毛寶貝幸福耶誕趴熱鬧登場　侯友宜：尊重生命愛護動物

新北跨域結合產官學合作　淡大師生走入茶園帶動石門創生

黃偉哲執政三年有成　台南水利局打造宜居韌性城市

臉書社團PO文控男友家暴+帶女人回家　結果是她動手還亂放話

2021年桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎　揚善發揮正能量

台南愛心做工行善團　兵分兩路暖心修屋年終不歇息

幸福巴士串連雙東　達仁鄉「跨域生活圈線」首發

台鐵EMU3000新城際列車　12月26日舉辦首航儀式

感謝與善的循環　南仁湖服務區公益日義賣10萬助偏鄉小學

桑尼猛轟31分擊退高雄海神　臺中葳格太陽迎主場2連勝

友人爭風吃醋撂人相挺　少年狂毆打對方「蛋蛋」裂傷1cm

放閃小嫻被詐騙盜用賣「治禿頭藥」　金剛氣炸譙髒話：我他X只是剃掉

城市青少棒／光復不敵長安仍享受比賽　雙投偶像都是兄弟球星

台南市安南區牌樓組件掉落妨害交通　警消聯手移除守護安全

陳育軒提出任意引退　統一獅慰留等答案

城市青少棒／屏東恆春奪首勝　李祖岑感動：回到「我家」天母

快訊／王力宏隔離出關！　派「10黑衣人+2防疫計程車」脫身

好市多「進補神物」上架！她買回家大讚完美　網評價卻超兩極

傷後被放60人名單之外　唐肇廷：應避免再發生

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

地方熱門新聞

「臉蛋天才」車銀優來了！

台南耶誕演唱會5萬歌迷同歡

萬丹紅豆牛奶節企業提供90大西瓜免費品嘗

台南媽祖遶境大放鞭炮、煙火開罰

白天國防晚上民防　陳永祥獲好人好事

三百年頭一遭　鎮瀾宮媽祖首度花蓮遶境祈福

新竹黑衣男猛砸水肥車！23秒光速落跑

智能廢食用油回收機台設花園夜市　

工務局完成道路橋梁、特色公園重大建設

台南啟動春節稽查專案

黃偉哲打造宜居安養幸福城市

2021桃園陽光劇場開幕演唱會25日登場

台南水利局打造宜居韌性城市

台南愛心做工行善團修屋不歇息

更多熱門

相關新聞

台南水利局打造宜居韌性城市

台南水利局打造宜居韌性城市

「做得更好，過得更好」是台南市長黃偉哲的對市民的承諾，也是對市政的期許，雖然近兩年全球受COVID-19疫情肆虐，黃偉哲市長仍帶領台南達成連續182天+0的成就，鑒於氣候變遷所造成影響，黃偉哲相當重視台南市治水及水資源議題，執政3年，打造宜居韌性城市。

台南婦持鞋墊狂攻擊！師生嚇瘋躲進火鍋店

台南婦持鞋墊狂攻擊！師生嚇瘋躲進火鍋店

台南愛心做工行善團修屋不歇息

台南愛心做工行善團修屋不歇息

台南媽祖遶境大放鞭炮、煙火開罰

台南媽祖遶境大放鞭炮、煙火開罰

智能廢食用油回收機台設花園夜市　

智能廢食用油回收機台設花園夜市　

關鍵字：

台南牌樓組件妨害交通移除

讀者迴響

熱門新聞

藝人富豪排行榜出爐！「周杰倫只排第2」冠軍是他

鄭家純爆拒大哥搭訕「遭50人包圍拖下車」

鹿希派吸大麻被捕…吳宗憲「從重量刑」

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

即／吳宗憲兒吳睿軒夜店外吸大麻被捕

已婚男神驚爆偷吃「熱愛多人運動」！他丟3線索被消音

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人

她試穿伴娘禮服太辣！新娘怒打電話：不用來了

蔡依林玩交換禮物！10歲外甥抽到「厭世反應」結局笑翻

2022年3星座婚姻小心亮紅燈！

《全明星》李芷婷被點名「很少去練習」！經紀人發聲喊冤

鹿希派等不到10萬交保！

鹿希派10萬交保！全程低頭不發一語

更多

最夯影音

更多
老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD
包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面