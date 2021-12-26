　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「經濟成長率6％、股市1萬7000點」　蔡英文：台灣經濟基本面很強

▲▼總統蔡英文出席「國立陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮」，就台灣半導體產業人才培育注入動能。。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日出席「社團法人中華民國屏東縣同鄉會總會會員大會」時表示，台灣經濟成長率一直往上走，預估今年可達6%以上，是11年來新高，股市也維持1萬7000點，這代表台灣經濟的基本面很好、很強。

蔡英文表示，每次到屏東同鄉會都覺得非常溫暖，屏東同鄉會一直以來給政府非常大的支持，政府團隊裡有很多都是屏東人。她說，自己身為屏東的女兒，非常感謝屏東鄉親的支持，讓施政可以順利，台灣經濟也可以穩定發展。

對於台灣的經濟表現，蔡英文表示，預估今年可以達到6%以上，是11年來的新高，股市也維持在1萬7000點以上，甚至常常挑戰1萬8000點；她認為，股市持續穩定在高點，代表台灣經濟的基本面很好、很強。

在國際方面，蔡英文指出，全世界人都在看台灣，都覺得這是一個很重要的地方，因為很多全球最關鍵的供應鏈都在台灣，即便有疫情的衝擊，台灣還是穩定生產供應給國際上的產業，讓他們持續維持運作，「現在大家認為台灣不僅民主發展得很好，在國際上的經濟意義也越來越大」。

蔡英文認為，儘管挑戰一個個來，但面臨挑戰時，台灣人團結創造出防疫好成績，全世界的人認為，最重要的是國民的素質跟國民的團結意願，所以國家面臨很多挑戰，但她很有信心，只要團結就會一關一關過。

► 超強「萬用鍋」懶人下廚必備

ET快訊
Pornhub熱門關鍵詞曝光　這個聖誕大家都在看她
放閃小嫻被盜用賣「治禿頭藥」　金剛氣炸譙髒話
好市多「進補神物」上架！她買回家大讚完美　網評價卻超兩極
快訊／王力宏隔離出關！　派「10黑衣人+2防疫計程車」脫身
惡劣！BMW醉男酒測值高達1.24　37歲女被撞慘死
高雄BMW爛醉男「猛撞4人」1女不治　酒測值高達1.24
《全明星》李芷婷道歉了！　發文「認了不夠努力」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「經濟成長率6％、股市1萬7000點」　蔡英文：台灣經濟基本面很強

立法院老舊、違章未解　游錫堃拚2023上半年提遷建方案

民進黨選前修法拚竹竹合併　侯友宜批：利益擺人民前

基進黨稱藍論述三奇　國民黨反擊：側翼幫林靜儀提油救火

江啟臣嗆游錫堃下台、廢立法院　綠委反酸：建議爭取總召

顏寬恒選舉手法模仿3Q？　陳柏惟：你改名叫No Q好了！

四大公投被完封！朱立倫信任度大跌7%　吳子嘉：要選總統難度很高

游錫堃稱干涉柯建銘才是行政不中立　江啟臣批：可以把立法院廢了！

顏寬恒批林靜儀競選影片：讓年輕人仇富反商成「綠衛兵」

蔡其昌：20多歲參與政治至今　沒看過像顏寬恒這麼離譜

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

陸女豪撒43萬台幣慶祝愛犬生日　派520架無人機！網嘆：人不如狗

黃子佼關心徐若瑄..嘆蕾宏掀「人性疫情」　收小S「婚姻路難走」匾額：拿去當柴燒XD

嫌小黃慢？重機閃燈運將3次超車　下秒又加速「失控自摔人車倒地

新郎丟捧花引發「男賓客逃難潮」　瞬間湧向門口笑翻網：是有多怕？

「經濟成長率6％、股市1萬7000點」　蔡英文：台灣經濟基本面很強

立法院老舊、違章未解　游錫堃拚2023上半年提遷建方案

民進黨選前修法拚竹竹合併　侯友宜批：利益擺人民前

基進黨稱藍論述三奇　國民黨反擊：側翼幫林靜儀提油救火

江啟臣嗆游錫堃下台、廢立法院　綠委反酸：建議爭取總召

顏寬恒選舉手法模仿3Q？　陳柏惟：你改名叫No Q好了！

四大公投被完封！朱立倫信任度大跌7%　吳子嘉：要選總統難度很高

游錫堃稱干涉柯建銘才是行政不中立　江啟臣批：可以把立法院廢了！

顏寬恒批林靜儀競選影片：讓年輕人仇富反商成「綠衛兵」

蔡其昌：20多歲參與政治至今　沒看過像顏寬恒這麼離譜

桑尼猛轟31分擊退高雄海神　臺中葳格太陽迎主場2連勝

友人爭風吃醋撂人相挺　少年狂毆打對方「蛋蛋」裂傷1cm

放閃小嫻被詐騙盜用賣「治禿頭藥」　金剛氣炸譙髒話：我他X只是剃掉

城市青少棒／光復不敵長安仍享受比賽　雙投偶像都是兄弟球星

台南市安南區牌樓組件掉落妨害交通　警消聯手移除守護安全

陳育軒提出任意引退　統一獅慰留等答案

城市青少棒／屏東恆春奪首勝　李祖岑感動：回到「我家」天母

快訊／王力宏隔離出關！　派「10黑衣人+2防疫計程車」脫身

好市多「進補神物」上架！她買回家大讚完美　網評價卻超兩極

傷後被放60人名單之外　唐肇廷：應避免再發生

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

這縣市起風了　國民黨想奪回「基北桃竹」2關鍵曝光

韓國瑜念新書！李佳芬不領情狂滑手機

趙少康抓包小編上班偷看丁特　表態力挺：杜絕變相詐欺

北市公布3項元旦新制

蔡英文要砍寒暑假長度？總統府緊急回應

楊秋興爆男立委近8成有緋聞　媒體人曝真實情況

蔡英文首張博士證書NFT全球發行　暗藏2個「政治密碼」

「藍營內鬥影響最深遠的一次」　柯建銘曝當年「馬王政爭」全因這句話

拚半導體卻僅「竹竹併」　國民黨開嗆蘇貞昌

柯建銘台上脫口4個字　高虹安火大回嗆

「空降林靜儀露出本性」　國民黨：為了政黨利益切割選民

陳子瑜揭凌濤論述邏輯「三奇」：顏寬恒選情更艱困了

藍要林智堅不選大新竹　民進黨：胡志強就可選大台中？

更多熱門

相關新聞

蔡英文親頒「黑客松」：台灣要用創新科技成為「永續堅韌之島」

蔡英文親頒「黑客松」：台灣要用創新科技成為「永續堅韌之島」

總統蔡英文26日下午出席「2021總統盃黑客松頒獎典禮」時表示，面對當今全球的議題和挑戰，政府會持續和民間攜手合作，透過創新科技，讓台灣成為一座永續的堅韌之島。

蔡英文讚竹科X基地硬實力：「新竹縣市」是科技重鎮

蔡英文讚竹科X基地硬實力：「新竹縣市」是科技重鎮

呂秀蓮籲赦扁「總統府未正面回應」　陳水扁：韓國能，台灣不能？

呂秀蓮籲赦扁「總統府未正面回應」　陳水扁：韓國能，台灣不能？

遭柯建銘罵一己之私！在野立委怒了　蔡英文見狀尷尬

遭柯建銘罵一己之私！在野立委怒了　蔡英文見狀尷尬

蔡英文要砍寒暑假長度？總統府緊急回應

蔡英文要砍寒暑假長度？總統府緊急回應

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

藝人富豪排行榜出爐！「周杰倫只排第2」冠軍是他

鄭家純爆拒大哥搭訕「遭50人包圍拖下車」

鹿希派吸大麻被捕…吳宗憲「從重量刑」

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

即／吳宗憲兒吳睿軒夜店外吸大麻被捕

已婚男神驚爆偷吃「熱愛多人運動」！他丟3線索被消音

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人

她試穿伴娘禮服太辣！新娘怒打電話：不用來了

蔡依林玩交換禮物！10歲外甥抽到「厭世反應」結局笑翻

2022年3星座婚姻小心亮紅燈！

《全明星》李芷婷被點名「很少去練習」！經紀人發聲喊冤

鹿希派等不到10萬交保！

鹿希派10萬交保！全程低頭不發一語

更多

最夯影音

更多
老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD
包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面