「經濟成長率6％、股市1萬7000點」　蔡英文：台灣經濟基本面很強

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日出席「社團法人中華民國屏東縣同鄉會總會會員大會」時表示，台灣經濟成長率一直往上走，預估今年可達6%以上，是11年來新高，股市也維持1萬7000點，這代表台灣經濟的基本面很好、很強。

蔡英文表示，每次到屏東同鄉會都覺得非常溫暖，屏東同鄉會一直以來給政府非常大的支持，政府團隊裡有很多都是屏東人。她說，自己身為屏東的女兒，非常感謝屏東鄉親的支持，讓施政可以順利，台灣經濟也可以穩定發展。

對於台灣的經濟表現，蔡英文表示，預估今年可以達到6%以上，是11年來的新高，股市也維持在1萬7000點以上，甚至常常挑戰1萬8000點；她認為，股市持續穩定在高點，代表台灣經濟的基本面很好、很強。

在國際方面，蔡英文指出，全世界人都在看台灣，都覺得這是一個很重要的地方，因為很多全球最關鍵的供應鏈都在台灣，即便有疫情的衝擊，台灣還是穩定生產供應給國際上的產業，讓他們持續維持運作，「現在大家認為台灣不僅民主發展得很好，在國際上的經濟意義也越來越大」。

蔡英文認為，儘管挑戰一個個來，但面臨挑戰時，台灣人團結創造出防疫好成績，全世界的人認為，最重要的是國民的素質跟國民的團結意願，所以國家面臨很多挑戰，但她很有信心，只要團結就會一關一關過。