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蔡英文讚竹科X基地硬實力　貼文藏玄機：「新竹縣市」是科技重鎮

▲▼蔡英文見證竹科X基地第一軟體大樓開工，肯定新竹市長林智堅與科技部的推動。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文見證竹科X基地第一軟體大樓開工，肯定新竹市長林智堅與科技部的推動。（圖／翻攝蔡英文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨為推動新竹縣市合併升格，全力推動地制法修正，引起在野強力反彈，總統蔡英文25日再度公開表態支持竹竹併，肯定新竹市政府與科技部推動的「竹科X計畫」，強調「新竹縣市」是台灣的科技重鎮，提升地方政府的治理效能，是市民、縣民、產業界的共同期待。

蔡英文透過臉書表示，「竹科X基地」在硬實力基礎上強化軟實力，帶動竹科產業聚落發展。台灣IC代工全球市占率超過7成，是全球第一；IC設計、封裝測試方面，也位居世界第二。其他包括LCD、LED還有太陽能板等產業，也穩坐全球前三名。這些成果是台灣高科技產業最堅實的「硬實力」的展現。

蔡英文表示，「今天我到『竹科X基地』見證第一軟體大樓的開工」，這裡未來會發展積極發展AI、5G、資通訊以及大數據產業，相信一定能夠成為帶動台灣高科技產業「軟實力」的重要產業聚落。「我要肯定科技部和新竹市長林智堅帶領的新竹市政府共同推動竹科X計畫」，中央和地方齊心協力，一定可以再次為竹科的產業發展，注入新的動能。

蔡英文文末強調，「新竹縣市」是台灣的科技重鎮，「我相信，強化台灣關鍵產業的發展量能、提升地方政府的治理效能，會是市民、縣民、產業界的共同期待」。

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