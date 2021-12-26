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蔡英文親頒「黑客松」：台灣要用創新科技成為「永續堅韌之島」

▲▼總統蔡英文出席「2021總統盃黑客松頒獎典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「2021總統盃黑客松頒獎典禮」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日下午出席「2021總統盃黑客松頒獎典禮」時表示，面對當今全球的議題和挑戰，政府會持續和民間攜手合作，透過創新科技，讓台灣成為一座永續的堅韌之島。

蔡英文表示，今年總統盃黑客松邁入第4屆。這4年來，選出了20組「國內松」卓越團隊、6組「國際松」獲獎團隊，持續為國內各項議題提出創意解方。

蔡英文說，這一年遇到疫情的考驗，在徵件或活動上都面臨挑戰；不過，如同今年的主題「永續2.0韌性島嶼」，黑客們仍持續利用創新科技，展現台灣克服挑戰的韌性。

在「國內松」部分，蔡英文說，徵集到164件提案，也透過線上工作坊，突破疫情的限制，以將近1萬2000位民眾一起參與線上票選。她恭喜5組團隊，包括「碳匯城鄉」、「LASS-開源公益環境感測網路」、「師•牧漁」、「長照好時光」、以及「海湧工作室」。

蔡英文表示，這5組團隊的提案內容，包括能源轉型加速去碳化、河川與海洋生態保育，以及健康照護等議題，都是當前台灣非常重要的政策方向。

在「國際松」方面，蔡英文說，今年第一次聚焦在「氣候」議題，吸引15個國家報名參與，其中包含台灣成員在內的7支隊伍進入決審，這代表台灣的民間力量，以實際行動積極參與全球氣候議題。

隨後，蔡英文也宣布，今年「國際松」由互動式單車網路地圖的A/B Street，以及使用開源數據實現智能氣候農作的 Office Farmers兩支隊伍獲獎

最後，蔡英文感謝所有得獎、參與的隊伍，跟政府同心協力，對重要議題提出解方，面對當今全球議題和挑戰，政府會持續和民間攜手合作，透過創新科技，讓台灣成為一座永續的堅韌之島。

▼總統蔡英文出席「2021總統盃黑客松頒獎典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「2021總統盃黑客松頒獎典禮」。（圖／總統府提供）

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