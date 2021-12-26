快訊／吳宗憲兒吳睿軒夜店外吸大麻被捕！ 稱「不知這是大麻菸」

▲吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）26日再因吸食大麻菸遭警方逮捕。（圖／翻攝自ETtoday星光雲）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

知名藝人吳宗憲兒子、藝名鹿希派的吳睿軒25日聖誕節晚上到信義區松壽路知名夜店RUFF消費，到了26日凌晨他走到松高路旁抽菸，卻遭信義警方步行巡邏警員聞到他身上有濃厚大麻味道，警方上前盤查發現吳睿軒（23歲）身上的菸燒到一半，警方請他配合調查。

在場警員利用毒品快速反應試劑，測出藝人手上香菸就是俗稱「老鼠尾」的大麻捲菸，藝人吳睿軒因持有、吸食2級毒品大麻，26日凌晨1時許遭信義警方逮捕。

▲吳宗憲兒子吳睿軒在音樂領域多才多藝，以自己的音樂實力闖蕩演藝圈（圖／資料照）

信義警方表示、吳睿軒並無任何吸食毒品前科，但因在上述夜店接受不明友人「請菸」結果誤吸食到大麻捲菸，吳男返回警局後坦承吸菸，但否認事先知情「該捲菸是大麻菸」

但因毒品測試結果呈現二級毒品陽性反應，信義警方根據當時編排夜店維安組合警力，信義警分局根據逮到吳睿軒吸食大麻的福德所警員呈報證據，認定他觸犯毒品危害防制條例，訊後26日中午將他移送台北地檢署複訊。

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