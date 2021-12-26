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社會 社會焦點 保障人權

快訊／鹿希派10萬交保！吳姍儒派經紀人救援　他雙手合十不發一語

記者黃彥傑、林昱萱／台北報導

知名藝人吳宗憲兒子、藝名鹿希派的吳睿軒25日聖誕節晚上，在微風南山前抽菸，卻被警方測出該菸還有大麻，而鹿希派表示，自己不知道該菸含有大麻。但由於毒品測試結果呈現毒品陽性反應，因此警方仍是在訊後將其送往北檢複訊，而稍早鹿希派以10萬元交保。據悉，吳姍儒知悉此事後立即委託經紀人緊急協助交保。

鹿希派離開地檢署時，現場一片混亂，就連紅龍柱都被撞倒，而過程中他雙手合十，頭上罩著黑色帽T、黃色帽子，面對記者的提問，全程皆不發一語。據悉，鹿希派是在姊姊吳姍儒的經濟人協助下辦理交保，而當步出地檢署後，鹿希派則在友人的接送下快閃離開。

據悉，鹿希派並無吸食毒品前科，而他表示是因為在夜店接受不明友人「請菸」，卻誤吸食到大麻捲菸，而吳被捕後坦承吸菸，但也否認事先知情該菸為大麻菸。

由於毒品測試結果呈現二級毒品陽性反應，義警分局根據逮到吳睿軒吸食大麻的福德所警員呈報證據，認定他觸犯毒品危害防制條例，訊後26日中午將他移送台北地檢署複訊。對此，稍早台北地檢署複訊後，讓吳以10萬元交保。

▲▼鹿希派10萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

▲鹿希派10萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼鹿希派10萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼鹿希派10萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼吳姍儒經紀人幫鹿希派交保。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼吳姍儒經紀人幫鹿希派交保。（圖／記者黃彥傑攝）

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