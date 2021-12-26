低調黑帽T+口罩！鹿希派「微風南山前抽大麻」　被逮表情超驚訝

▲藝名鹿希派的吳睿軒再度因吸食大麻躍上媒體版面。（圖／記者張一中攝）

記者張君豪／台北報導

知名藝人吳宗憲兒子、藝名鹿希派的吳睿軒25日聖誕節晚上到信義區松壽路知名夜店RAFF消費，到了26日凌晨他走到松高路旁抽菸，卻遭信義警方步行巡邏警員聞到他身上有濃厚大麻味道，警方上前盤查發現吳睿軒（23歲）身上的菸燒到一半，請他配合調查，當時吳除了有些驚訝外，過程中都十分配合。

信義警方表示，25日晚間因聖誕節大批民眾湧入夜店消費，信義警方規劃組合警力勤務在夜店區周遭維安；當時福德所兩名警員在松智路17號微風南山百貨前廣場發現吳睿軒叼著一根香菸站在人行道上，但周遭卻明顯散發出吸大麻特殊「呼麻氣味」福德所兩名警員上前盤查。

▲藝名鹿希派的吳睿軒再度因吸食大麻躍上媒體版面。（圖／記者張一中攝）

警方指出，吳睿軒態度相當配合，僅是驚訝表示他不知道手上抽的捲菸就是大麻菸，警方調查發現他25日晚間約23時進入信義區松壽路RUFF夜店消費、然後到凌晨1時許離開，步行約200公尺到松智路微風南山廣場前遭遇警方盤查。

信義警方調查，吳睿軒落網後表示，他當時進入RUFF夜店內與朋友飲酒同歡，直到快離開夜店時，有一名找他攀談的酒友，拿出一根捲菸請他，他認為對方沒有惡意就收下，離開夜店後想說抽根菸解酒，未料菸剛點就遭遇警方上前盤查，他向警方表示「以為這只是手工捲菸」、「不知道這就是大麻菸」。

警方指出：可能因吳睿軒也不知道該名酒友提供的捲菸就是大麻，吳離開夜店後，才會光明正大在微風南山百貨前往場抽大麻，他意外成為台灣治安史上，第一位在人行道廣場上抽大麻被捕的藝人。

警員回憶查緝過程吳睿軒相當低調配合，過程除了警員偵查問訊之外，吳睿軒全程都沒有多講一句話，吸大麻遭警方逮捕時，吳睿軒身穿黑色帽T、外罩一件黃色橫條紋襯衫，他被警方逮捕後還戴上口罩拉上帽T的棉帽，除了警方依規定偵訊拍照攝影外，他都不發一語，警方事後看新聞才赫然發現他居然就是綜藝天王吳宗憲親兒。

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