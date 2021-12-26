今年最後一波！北市就服站徵才　釋319個工作機會「最高月薪5萬」

▲北市就服處媒合企業求才。（資料圖／北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

國內經濟活動顯著回溫，為讓求職民眾把握疫後甦醒的轉職黃金期，北市勞動局就服處27日至30日邀集10家企業於各就服站舉辦現場徵才，共釋出319個職缺，其中中嘉數位釋出數位天空工程人員職缺，月薪高達5萬元，準備求職的社會新鮮人、二度就業或受疫情影響求職民眾，可至北市各就業服務站踴躍報名參加。

北市勞動局長陳信瑜表示，本週徵才廠商10家，各行各業傾巢而出，工作機會雖仍以餐飲服務101個為大宗，但科技製造、營建工程、不動產業等技術職75個，及業務職72個，佔總工作機會數二分之一，平均高薪級距為4萬至4.8萬元，學歷鎖定專科以上，工作經驗約1至3年。

就服處指出，位於內湖科技園區的半導體相關業者亞矽科技，釋出業務工程師菁英培育職缺，網羅大專以上電子、資訊相關科系人才加入菁英培育計畫，釋出業務工程師、PM產品經理及業務營運發展經理，起薪4萬元，瞄準電機電子工程相關、通信學類、工業工程相關科系畢業或電子零件通路商3至5年以上經歷者。

就服處提及，延續上週徵才受到求職者青睞的中嘉數位，本週加碼釋出數位天空工程人員職缺，月薪高達5萬元，尋找對工程工作有高度興趣，願接受培受或具寬頻網路、電信通訊工程維修經驗者；捷正公寓大廈管理有限公司前2週於站上應徵後，持續等待具機電子維護相關人員。

另外，就服處表示，工程遍及故宮、101、豪宅帝寶，於防水及隔音工程執牛耳的路得興業，釋出工地主任及業務職缺，起薪4萬元，而2名工務工程師職缺則是專科畢業即可，起薪3.5萬元，從事現場監工、接貨、小搬貨及文書等工作。

本週現場徵才活動地點，28日在內湖就服站舉辦，29日在西門就服站舉辦，30日在西門、南港東明青銀、艋舺、信義和景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。