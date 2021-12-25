國際一週8千死！防疫警戒應升級？　柯文哲不贊成：今年餓死比病死多

▲柯文哲出席「前瞻2022國際局勢與台灣角色」論壇，會前受訪。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

國內目前新冠肺炎疫情穩定，確診個案以境外移入為主；但由於國外疫情嚴重，邊境管制若稍有不慎，仍有被突破的可能，台北市長柯文哲25日說，不贊成看到其他國家感染嚴重，有什麼風吹草動台灣就要幹什麼，「今年餓死比病死多」，經濟受創造成的死亡會比疫情多，疫情真的有進來再緊急發動就好。

針對饒河街夜市昨天傳出有確診者到訪，柯文哲表示，台灣要進入平行時空了，台灣內部好像很安全的樣子，但西歐、英德法的局面，不得了，整個歐洲、美國感染一再上升，一個禮拜死8000人。

「但我也不贊成看到其他國家感染嚴重，風吹草動我們就幹什麼。」柯文哲說，邊境還是嚴格防守，偶爾會有突破，但老實講，萬華在抽血測得到抗體的有97%，不知道是打疫苗或感染過，還要搜集數據，總之血中抗體比例還是蠻高。

柯文哲說，不知不覺疫苗打2劑的也快70%，台灣還是有一定保護力，但看起來第三劑會打，從國外數據看來，國外疫情非常嚴重，但台灣人還是很合作，戴口罩。

「我鼓勵大家疫苗還是打，基本防護戴口罩勤洗手，真的有進來我們再緊急發動。」柯文哲表示，如果現在就風吹草動就關夜市，經濟會垮掉，我們看過數據檢討，「坦白講，今年餓死比病死多」，到時候會有數據，經濟受創造成死亡會比疫情多，請大家不要忘記，貧窮是最嚴重的疾病，生活上有不方便就會造成死傷。