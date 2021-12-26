台南市政三周年　工務局完成道路橋梁、特色公園等多項重大建設

▲台南市工務局在市政三周年，完成及正執行之重大建設約800億元，完成多項重大興建開闢案，交出獲得42座獎項的亮麗成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

連續2年COVID-19病毒橫掃全球，台灣挺過疫情，台南市在市長黃偉哲運籌帷幄之下，疫情+0有成，市政仍蒸蒸日上，工務局市政三周年，已完成及正執行之重大建設約800億元，其中道路橋梁經費約641.7億元；重大建築案約171.6億元，完成多項重大興建開闢案，交出獲得42座獎項的亮麗成績單。



檢視2022年市政績效，工務局積極建構交通路網，串聯鏈結生活圈，包括開闢第一條市區快速道路北外環，羅織更暢順的四橫三縱路網；同時打開南科、沙崙智慧綠能科學城聯外道路，促進經濟發展；還開闢國道一永康交流道聯結安南區、永康區及安定區交通網絡；另外，為紓解安平舊城觀光交通壅塞問題，除已進行開闢和緯路五段延伸工程，也即將展開台61線曾文溪景觀橋及安平漁港跨港大橋等新建工程。

在道路養護方面，台南市道路長度全國第一約5016公里。自執行路平專案以來，工務局在路平專案、前瞻計畫及一般道路維護等三項經費執行下，共養護改善道路長度約1633公里，其中2019年迄今養護改善道路約777公里。為打造符合民眾心目中的特色公園，工務局已投入約9.58億元興闢或改善14座特色公園、還有施工中3座、規劃中3座。另外，工務局代辦市府工程共17案，總經費約171.64億元，目前已完成大台南會展中心，還有砲校遷建開發案、亞太國際棒球訓練中心興建工程、臺南榮家遷建工程…等重大建設仍持續推動興建中。

黃偉哲在市政發展強力主張「南北平衡」，為打破民眾重南輕北的迷思，工務局積極溪北建設，自2019年起除市預算建設外，也極力爭取中央相關部署及前瞻計劃經費，至今台南市爭取到的總經費共641.725億元，其中溪北重大建設包括新闢下營南外環道路、白河區林初埤小南海周邊觀光路線道路品質提升、新營區金華路及長榮路道路優質化、山上區南140-1區道拓寬工程等，還有完成永隆溝排水永隆橋改建暨引道、護岸銜接工程及下營黑橋、柳營區五軍營橋、南化區南191線區道尖山橋等橋梁改建。後續尚有道路開闢拓寬和橋梁改建等15案，均已辦理中。

另外，溪北路平專案今年陸續完成新營區、學甲區、後壁區、白河區、佳里區等區共18路段的道路改善。同時開發完成新營區公3公園、鹽水區水岸公園等生態特色公園，另新營區公20特色公園遊戲場正辦理規劃興建中。展望2022新的一年，工務局持續跨出穩健步伐，為大台南建設戮力以赴。