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回收廢食油再利用　首座智能廢食用油回收機台設台南花園夜市　

▲智能廢食用油回收機台的業者，首座機台設置於於台南花園夜市，積極推廣廢食用油回收再利用的環保理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲智能廢食用油回收機台的業者，首座機台設置於於台南花園夜市，積極推廣廢食用油回收再利用的環保理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台首座智能廢食用油回收機台，設置於台南花園夜市，為積極推廣攤商、餐飲店等，一同響應廢食用油回收再利用的環保理念，業者特別選定聖誕夜這天，舉辦「花園夜市快閃」活動，現場排隊前5百名民眾，只要觀看影片，現場拍照打卡貼文分享至FB或IG，即可立即參加夜市美食隨你抽，吸引不少民眾參與。

業者林修安表示，該智能廢食用油回收機台，打破過去民眾對於廢食用油任意傾倒排水溝、流理台，進而造成蟑螂，老鼠，病菌，與髒臭的印象，有效改善傳統耗時、費工、高成本的回收方式。智能機台可以有效降低81％回收成本，而降低的成本將回饋給產出廢食用油的店家，以及辛苦回收廢油的小蜜蜂們。

智能機台完全密閉式的管線與儲桶設計，採用真空抽吸廢油的方式，將有效阻絕異味發散。便利、快速、安全的回收系統，杜絕廢食用油流回食物鏈，縝密精準的詳實紀錄每一滴廢食用油。100％做到產源履歷的追溯，為食安把關，讓花園夜市所有的消費者，吃的更安全、更安心。

▲智能廢食用油回收機台的業者，首座機台設置於於台南花園夜市，積極推廣廢食用油回收再利用的環保理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

業者指出，透過AI深度學習，蒐集超過2萬多筆的大數據，可立即辨識是否為廢食用油，進而大幅降低回收成本，聰明的計量計價，透過第三方支付，交油者可快速方便的拿到回饋金，搭配手機APP以及雲端營運管理平台，可以輕鬆做到廢食用油產源履歷追溯，改善傳統回收模式，透過歷史資料查詢，嚴格把關食安問題及更加環保避免污染。

智能機台獲多國發明專利，百分之百台灣研發製造，全中文化介面操作方式簡單、直觀，只要打開APP掃描機台螢幕上的QR Code即可登入開始回收交油，專利技術可即時計量計價，透過會員綁定的匯款帳號，使用者可以立即收到回饋金，並且在APP上查詢、管理回收紀錄。

智能機台未來搭配B2B異業合作，不定期舉辦回饋金積點折抵合作店家消費活動，為店家引客引流，可說是將店家的廢食用油效益，發揮到極致。業者籲請民眾重視極端氣候所造成的氣候災難，讓所有想傳承給下一代美麗的環境土地的大眾，都能為環保盡一份微薄的心力。

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