　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市議長盃全國學生儀隊競賽　台南女中奪冠

▲台南市議長盃全國學生儀隊競賽」，由郭信良議長、戴謙副市長、陳亭妃立委等人親自操槍啟動比賽，台南女中在全國20組學生儀隊中奪冠。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議長盃全國學生儀隊競賽」，由郭信良議長、戴謙副市長、陳亭妃立委等人親自操槍啟動比賽，台南女中在全國20組學生儀隊中奪冠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市府會「福至平安 春來喜樂」系列活動之一的「議長盃全國學生儀隊競賽」，25日早上8時半起舉辦，郭信良議長、戴謙副市長、陳亭妃立委，以及議員李中岑、周麗津、許至椿、Ingay Tali、王家貞等人親自操槍啟動比賽，下午3時成績出爐，台南女中在全國20組學生儀隊中奪冠。

郭信良議長指出，今年參賽隊伍從宜蘭到屏東的學校都有，20組名額非常搶手，開放報名之後，不到2小時就額滿，沒搶到名額的學校還打電話請議會加開名額，由此可見學生們很需要展現練習成果的舞台。為此，台南市議會將在2022年6月畢業季前，舉辦第3屆儀隊競賽，讓大家能再次一爭高下。

郭信良議長強調，市議會提供的不僅是讓大家盡情展現所學的舞台，也希望大家能交流共學，所以再次力邀「海軍陸戰隊樂儀隊」前來典範演出，另外還首次邀請到「先鋒職業操槍隊」，讓大家欣賞職業級的表演，開闊自己的眼界。

由於有16所來自外縣市的學校，郭信良議長熱情邀請他們到議會廣場欣賞平安祈福燈會，59座在台灣燈會才能看到的大型精緻花燈，正在永華府會園區展出。郭議長還特別在3時半安排學生們觀看全國最高、達40米的立體噴泉展演，為大家的台南行留下美麗回憶。

台南市戴謙副市長表示，議長盃全國學生儀隊競賽是全國規模、創新的比賽，由於郭信良議長承諾會繼續舉辦，一定會成為全國知名的賽事。陳亭妃立委也說，她在家齊女中就讀的時候，就很羨慕儀隊成員的英姿，今天看到全國優秀儀隊一起交流競實，實在很享受，這是台南人的幸福，也是台南市議會做出口碑來的象徵。

25日競賽取前6名，冠軍為台南女子高級中學、亞軍：仁德醫護管理專科學校、季軍：台南私立港明高中及曾文家商聯合儀隊、第四名：內埔高級農工職業學校、第五名：國立屏東女中、第六名：國立新化高級工業職業學校。

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
世界最壯男孩「8歲練出洗衣板」　鬆垮現況曝光
「台灣綜藝一姐」曬中國身分證！　喜喊：落葉要歸根
莫允雯自曝私藏「13分情慾影片」　半裸激戰一刀未剪
聖誕節「4星座」買彩券有望中獎！　招財撇步一次看
王力宏認「沒那麼乾乾淨淨」：硬碟裡見不得人！　網挖影片驚呆
快訊／大雨＋低溫特報齊發！　雨彈襲4縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東林區管理處招募守護山林新血　70考生競爭力搶7名額

白天研發戰機晚上擔任民防協勤　陳永祥獲全國好人好事代表

雲林區漁會烏魚子推廣　成功建立「烏魚的故鄉」形象

信義、仁愛鄉搶全國頭香啟動遠距醫療　鄉民不下山就有專科門診

台南市議長盃全國學生儀隊競賽　台南女中奪冠

父母救星！集集鎮公托家園修繕完工　新手爸爸鎮長也受惠

2021歡聚聖誕迎新年　台東縣卑南鄉今日登場

南消開聖誕宣導派對　大人小孩開心玩

烏日警守護平安夜　查獲1毒品通緝56人交通違規

台南好Young-「巨星耶誕演唱會」歌迷徹夜排隊　黃偉哲分送口罩關心好朋友

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

7奴才樓梯下高舉手機鬼吼鬼叫　「柴柴軍團」傻眼：爸媽都瘋了？

哈林送禮物「誰認識哈寶寶？」　Lulu秒回：不知道…徐佳瑩「High跳經典曲」

乘客高鐵上淚崩唸「救救爸爸吧」　車長+服務員跪地安撫！她笑了

台東林區管理處招募守護山林新血　70考生競爭力搶7名額

白天研發戰機晚上擔任民防協勤　陳永祥獲全國好人好事代表

雲林區漁會烏魚子推廣　成功建立「烏魚的故鄉」形象

信義、仁愛鄉搶全國頭香啟動遠距醫療　鄉民不下山就有專科門診

台南市議長盃全國學生儀隊競賽　台南女中奪冠

父母救星！集集鎮公托家園修繕完工　新手爸爸鎮長也受惠

2021歡聚聖誕迎新年　台東縣卑南鄉今日登場

南消開聖誕宣導派對　大人小孩開心玩

烏日警守護平安夜　查獲1毒品通緝56人交通違規

台南好Young-「巨星耶誕演唱會」歌迷徹夜排隊　黃偉哲分送口罩關心好朋友

保全代班4天　38歲新竹哥「每月爽領7萬」！真相驚呆了

遭媽男友「侵犯94次」！12歲少女悲吐：盡量閃開他還是硬上

染尿道炎拒愛愛　半夜突感「下體有異物」驚醒！男友：高潮治百病

全球14城市「跨年煙火辦不辦」一次看　歐洲怕爆Omicron幾乎沒得看

Omicron壓境「下一波大流行何時來？」　專家分析：春節後機會大

梅花鹿「耶誕打扮」趴地咀嚼紅蘿蔔！　網笑：怎麼還沒上工

吸睛「水水耶誕樹」柳川登場　台中10米高珍珠奶茶耶誕樹點燈亮相

洪總轉任富邦顧問　高國輝感謝這兩年用心付出

《國橋2》製作人心寒發文　揭電視台「宣傳行銷都沒了」內幕

台東林區管理處招募守護山林新血　70考生競爭力搶7名額

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

「臉蛋天才」車銀優來了！

國一生幫拾荒婦撿掉落紙　暖心影曝光

新竹黑衣男猛砸水肥車！23秒光速落跑

萬丹紅豆牛奶節企業提供90大西瓜免費品嘗

2021桃園購物節　加碼再抽小檜溪好宅

即／桃園平鎮電子廠大火！「升二級火警」

桃園首家失智症團體家屋　楊梅富岡開幕

2021桃園陽光劇場開幕演唱會25日登場

新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

蔡英文驚喜現身台南平安祈福燈會

台南耶誕跨年贈限量口罩吸睛

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

萬金聖誕季平安夜揭幕　內埔警交管報你知

聖誕夜掀高潮！八分鐘璀璨煙火秀　ELLA、玖壹壹彰化登場

更多熱門

相關新聞

台南好Young-「巨星耶誕演唱會」歌迷徹夜排隊

台南好Young-「巨星耶誕演唱會」歌迷徹夜排隊

「2022台南耶誕跨年系列活動」，25晚上將舉行「巨星耶誕演唱會」，由頑童MJ116、徐佳瑩、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒打頭陣，陪大家歡樂過聖誕，從24日上午就有歌迷在入口處排隊搶占最佳位置，25日下午約有300名民眾在排隊，市長黃偉哲特前往關心並發送口罩，提醒大家要好好照顧身體。

打造台南幸福永續宜居城市

打造台南幸福永續宜居城市

永康警大頭娃娃出陣宣導效果一級棒！

永康警大頭娃娃出陣宣導效果一級棒！

台南下營南聖宮捐贈救災器材

台南下營南聖宮捐贈救災器材

「臉蛋天才」車銀優來了！

「臉蛋天才」車銀優來了！

關鍵字：

台南議長盃儀隊競賽台南女中奪冠

讀者迴響

熱門新聞

包小柏痛失22歲女兒！

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

21歲男大生做太久　應召女報警處理

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

女歌手聖誕節宣布懷孕了！

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

包小柏骨髓移植愛女1年宣告失敗！衍生更加嚴重結果

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

包小柏痛失愛女　大哥包偉銘沉痛發聲

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

元旦10大新制一次看！4類人打2劑疫苗才可上工　

包小柏22歲愛女「循環著痛苦」疑罹罕病逝！

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

豆瓣台劇排行《華燈初上》排第6

前奧運金牌中國名將評戴資穎

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面