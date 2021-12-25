台南市議長盃全國學生儀隊競賽　台南女中奪冠

▲台南市議長盃全國學生儀隊競賽」，由郭信良議長、戴謙副市長、陳亭妃立委等人親自操槍啟動比賽，台南女中在全國20組學生儀隊中奪冠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市府會「福至平安 春來喜樂」系列活動之一的「議長盃全國學生儀隊競賽」，25日早上8時半起舉辦，郭信良議長、戴謙副市長、陳亭妃立委，以及議員李中岑、周麗津、許至椿、Ingay Tali、王家貞等人親自操槍啟動比賽，下午3時成績出爐，台南女中在全國20組學生儀隊中奪冠。

郭信良議長指出，今年參賽隊伍從宜蘭到屏東的學校都有，20組名額非常搶手，開放報名之後，不到2小時就額滿，沒搶到名額的學校還打電話請議會加開名額，由此可見學生們很需要展現練習成果的舞台。為此，台南市議會將在2022年6月畢業季前，舉辦第3屆儀隊競賽，讓大家能再次一爭高下。

郭信良議長強調，市議會提供的不僅是讓大家盡情展現所學的舞台，也希望大家能交流共學，所以再次力邀「海軍陸戰隊樂儀隊」前來典範演出，另外還首次邀請到「先鋒職業操槍隊」，讓大家欣賞職業級的表演，開闊自己的眼界。

由於有16所來自外縣市的學校，郭信良議長熱情邀請他們到議會廣場欣賞平安祈福燈會，59座在台灣燈會才能看到的大型精緻花燈，正在永華府會園區展出。郭議長還特別在3時半安排學生們觀看全國最高、達40米的立體噴泉展演，為大家的台南行留下美麗回憶。

台南市戴謙副市長表示，議長盃全國學生儀隊競賽是全國規模、創新的比賽，由於郭信良議長承諾會繼續舉辦，一定會成為全國知名的賽事。陳亭妃立委也說，她在家齊女中就讀的時候，就很羨慕儀隊成員的英姿，今天看到全國優秀儀隊一起交流競實，實在很享受，這是台南人的幸福，也是台南市議會做出口碑來的象徵。

25日競賽取前6名，冠軍為台南女子高級中學、亞軍：仁德醫護管理專科學校、季軍：台南私立港明高中及曾文家商聯合儀隊、第四名：內埔高級農工職業學校、第五名：國立屏東女中、第六名：國立新化高級工業職業學校。