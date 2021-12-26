台南西港貨車跟廂型車相撞　消防人員搶救6人送醫

▲台南市西港區金沙里新寮往子龍廟路段，26日上午發生1起貨車跟廂型車相撞交通事故，有6人受傷送醫治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西港區金沙里新寮往子龍廟路段，26日上午7時40分許發生1起貨車跟廂型車相撞交通事故，有多人受傷，台南市消防局馬上出動西港、麻豆、七股救護車前往搶救，現場發現共有6位受傷，分別以救護車分送麻豆新樓醫院等醫院救治，目前肇事原因及相關責任由佳里分局警方調查處理中。

台南市消防局119報案台於26日上午7時40分許據報，台南市西港區金沙里新寮往子龍廟有車禍需救護，並有多人受傷，119馬上出動西港、麻豆、七股消防分隊救護車及消防車前往搶救。

西港消防車組到達發現，係1起貨車跟廂型車相撞交通事故，有6位受傷需送醫，其中90歲貨車司機頭部外傷，意識清醒，其餘5名休旅車同車人士皆意識清醒。由西港等3個消防分隊救護人員處理後，分別載送送醫；詳細送醫狀況是：1名 67歲女子，意識清醒，左側肋骨及左手肘不舒服，由麻豆分隊救護車送麻豆新樓醫院；1名70歲女子，意識清醒，腰部不舒服，由麻豆分隊救護車送麻豆新樓醫院；44歲女子，意識清醒，左肩不舒服，由七股消防分隊救護車送佳里奇美醫院，90歲男子，意識清醒，頸部及右小腿不舒服，由西港消防分隊救護車送佳里奇美醫院；74歲女子，意識清醒，右後腦勺及右手掌背不舒服，由西港消防分隊救護車送佳里奇美醫院；77歲女子，意識清醒，右肩疼痛，由西港消防分隊救護車送佳里奇美醫院救治。

台南市警佳里分局據報立即派員到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。