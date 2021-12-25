藍營執政南投縣觀光建設成績佳　前綠委暨現任監委葉宜津也稱許

▲前綠委暨監委葉宜津赴南投年終巡查，關心福興農場開發進度（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

前民進黨立委暨現任監察委員葉宜津、趙永清，日前赴南投縣進行地方機關巡察行程，關心埔里福興農場開發案進展狀況；葉宜津對縣長林明溱在疫情不景氣中治理觀光大縣南投，包括改善清境地區違建民宿問題、開發福興農場以安置原廬山溫泉業者所做的努力，給予高度肯定。

葉宜津、趙永清24日上午先前往埔里鎮，聽取福興農場開發案辦理情形簡報及實地視察，由縣府秘書長洪瑞智陪同並主持會議、建設處副處長陳錫慶進行簡報，觀光處風管所及地政處也進行後續營運管理補充說明；洪瑞智會後也陪同葉、趙2人前往附近的親水公園進行實地視察，下午轉往縣府聽取一級行政主管進行縣政施政簡報，並對於相關內容提問。

洪瑞智說，福興溫泉區開發案主為安置廬山溫泉區受災業者，及其家園與產業重建，經長期努力、投注33億5千萬預算，公共工程已如期完工，並且完成43家廬山溫泉業者的專案讓售，也針對剩餘約7公頃土地進行標售，對縣府財政幫助很大；他也提到福興溫泉區獲得2021年國家卓越建設金質獎肯定，預期未來能打造成為綠色資源永續且休閒環保養生的度假園區，帶動埔里周邊觀光發展。

趙永清除建議福興溫泉區的電力續航，可朝使用地熱能源、達到永續綠能的方向努力，縣府亦可發展原民觀光及深化旅遊；葉宜津則特別關注福興農場開發案進展、南投縣青壯人口外流問題、觀光景點如吊橋部分的保養維護部分以及相關交通與停車問題，還有清境農場周邊民宿及違建問題。

縣府建設處李正偉回應，施政考量仍以民眾安全為第一，從他擔任處長至今7年，不曾再對清境農場周邊發過任何一張民宿同意執照，今年3月也拆除1間4層樓高的違建民宿；對青壯人口外流部分，在南投旺來園區等5大園區的開發案增加許多工作機會後可望緩解。

葉宜津進一步表示，南投縣作為觀光大縣，近2年雖因疫情導致觀光客銳減，但也有逐漸復甦之勢，在縣長林明溱帶領下，對違法旅宿的部分也做了很大的改進，建設福興農場及清境地區的努力也有目共睹，期望福興農場能如預期啟用、帶動周邊觀光，並儘快安置原廬山溫泉區業者，進而再創南投溫泉觀光的新高峰。



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