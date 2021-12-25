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獨／他肚子狂傳雷聲還放連環屁　醫曝關鍵：和天冷低溫有關

▲國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫表示冬天容易有腸胃炎，呼籲大家要適量飲食 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫表示冬天容易有腸胃炎，呼籲大家要適量飲食 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名李姓男子從上週開始，肚子不時就發出腸鳴的聲響，而且還伴隨經常性的放屁，讓他十分困擾，甚至連肚臍還會有疼痛感覺，他前往診所就醫，這才發現原來自己得了腸胃炎，國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫表示「冬天是腸胃炎的好發季節」，近期因為天氣轉冷，類似情況的患者增多了一成以上。

40多歲的李姓男子上個月才做過大腸鏡以及胃鏡，並沒有發現異樣，但是就在上週開始，他的肚子就會不時發出腸鳴，而且聲音大到旁邊都聽得見，還以為是他肚子餓了，不過這還不是最糗的事，因為他還會放屁連連，讓他非常困擾，直到這兩天因為肚臍有疼痛感，他才前往就醫，收治李先生的耳鼻喉科醫師陳津甫表示，這是腸胃炎。

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陳津甫表示腸胃炎分成兩種，一種是病毒性的，像是冬天好發的諾羅病毒，另外一種就是就是吃壞東西，不過有患者經常表示大家都是同桌吃東西，結果只有自己會拉肚子，陳津甫醫師分析這是每個人的腸胃耐受度不太一樣，有些人的腸胃就是比較敏感，小朋友的腸胃炎還可能會出現嘔吐情況。

▲國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫表示冬天容易有腸胃炎，呼籲大家要適量飲食 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫表示冬天容易有腸胃炎，呼籲大家要適量飲食 。（圖／記者吳奕靖攝）

但是不管是哪一種腸胃炎，都是腸子受到刺激產生發炎的現象，使得吸收效率變差，效率變差的情況之下就會拉肚子，因為腸子吸收效率變差，它為了要達成使命吸收這些食物，所以就會加速做一個蠕動動作，這時候病人就會覺得肚子像是在洗衣機攪動的感動，或是疼痛出現，這就是腸子在抗議了，陳津甫表示之前的看診經驗，還遇過有像是「思樂冰」機器蠕動，就會造成排泄物呈現鬆軟，這時候也會出現腸鳴的情況。

陳津甫呼籲遇到腸胃炎的時候，肚子一定要淨空，盡量排乾淨，所以如果不是腹瀉很厲害，千萬不要止瀉，同時記得補充電解質，可以多喝一些電解水。但是為何腸胃炎容易在冬天好發，主要是因為年終聚餐變多了，像是過節、跨年等等，聚餐多了，吃東西的量也變大，而且冬天比較冷，身體需要比較大的熱量，所以容易產生暴飲暴食，所以為了腸胃健康，陳津甫強調聚餐、飲食還是要適量，才不會造成腸胃過度負擔。

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