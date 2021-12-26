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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄BMW酒駕撞4行人　37歲女無生命跡象

記者趙蔡州、吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區26日晚間7時20分發生車禍，一名38歲黃姓男子駕駛一輛酒駕BMW，行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上4名行人，其中一名37歲范姓女子送醫後無生命跡象。

警方趕到現場後發現，一輛轎車撞上4名行人，3女1男送往醫院救治，駕駛黃男酒測值超標，黃男供稱在鹽埕區某咖啡店與朋友一同喝酒，自備威士忌，開回小港住家時發生車禍。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼黃男酒駕被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼高雄男酒駕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼高雄國賓飯店前車禍，一輛深灰色BMW撞倒4行人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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