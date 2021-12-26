快訊／高雄BMW爛醉男「猛撞4人」1女不治　酒測值高達1.24

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記者趙蔡州、吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區26日晚間7時20分發生車禍，一輛BMW駕駛酒駕行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上4名行人，其中一名37歲范姓女子送醫後宣告不治。

警方趕到現場後發現，一輛轎車撞上4名行人，3女1男送往醫院救治，駕駛黃男酒測值高達1.24毫克嚴重超標，黃男供稱在鹽埕區某咖啡店與朋友一同喝酒，自備威士忌，開回小港住家時發生車禍。

▼黃男酒駕被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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