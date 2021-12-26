被抓不怕！高雄男「三度酒駕」撞死四口媽　陳其邁怒了

記者柯振中、陳宏瑞／高雄報導

高雄市前金區26日晚間發生死亡車禍，38歲的黃姓男子酒駕撞上范姓一家四口，導致37歲范姓女子身亡、15歲林姓少女重傷，事後進行酒測，酒測直高達1.24毫克。警方調查後發現，黃男已非第一次酒駕，全案朝著不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦，詳情仍待釐清。

▲黃男已經是第三次酒駕。（圖／記者吳奕靖翻攝）



黃男26日晚間7點20分酒駕行經河東路、國民街路口，撞上正在過斑馬線的范女一家人，導致37歲范姓女子倒在地上一動也不動、15歲林姓女子雙腿小腿骨折、身體多處擦傷、臉部撕裂傷及全口牙齒掉落，其餘2人也分別受了輕重傷。

▲▼高雄國賓飯店前車禍，一輛深灰色BMW撞倒4行人，導致37歲范女身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警消獲報趕往現場，先將傷者送醫，遺憾的是范女送醫後仍傷重不治。案發後進行酒測，黃男的酒測值高達1.24毫克，原來駕車前曾在咖啡店喝酒，還自備高濃度烈酒，酒後還自行駕車，才釀成重大意外。

警方調查後發現，黃男民國95年、98年時，都有酒駕被取締的紀錄，已經不是第一次酒駕，此次造成嚴重傷亡，全案依照不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦當中。

市長陳其邁得知消息，感到相當憤怒，第一時間下達指令，酒駕致死案件人神共憤、於法不容，警局應從嚴、儘速依法偵辦，決不寬貸。目前案件仍在調查當中，全案正在進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



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