快訊／大雨＋低溫特報齊發！雨彈襲北北基　「溫度直落」曲線圖曝

▲今日天氣明顯轉冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到大陸冷氣團南下影響，各地溫度越晚越低，明日全台轉冷感受明顯，下周一清晨將是最低溫的時刻，部分地區最低溫可能不到10度，不僅如此，受到華南雲雨區東移影響，全台多雲且北、東有雨，周日晚上到周一水氣更增，連中南部都會有雨。

氣象局針對北北基等4縣市發布大雨特報，華南雲雨區及東北風影響，今、明兩天大臺北、東北部山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。另外氣象局也發布低溫特報，今晚至明日臺北市、新北市及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

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▲▼氣象局發布大雨、低溫特報。（圖／氣象局）

氣象達人彭啟明在臉書指出，北部溫度「直直落」，全台都是越晚越冷，周日低溫感很強，下周一清晨是這波的最低溫，中南部約慢個幾小時，也會有感的冷。

臉書粉專天氣即時預報貼文表示，本次冷空氣的強度，是今年入冬以來最強，且冷空氣將伴隨華南雲系東移，與先前乾冷的型態大有不同，由於雲多、甚至有雨，各地將是「整天陰冷」，要注意「冷的時間長」。

▲台北溫度過去24小時變化。（圖／氣象局）

全台在今日午後都進入強烈冷氣團勢力範圍，各地風強、愈晚愈冷，北部、中部、宜蘭12度，台南、北屏東、高雄郊區、花東、澎湖13到15度，高雄市區、南屏東16度。

降雨方面則是水氣會越來越多，明日北東部為陰雨天，中南部已多雲到陰天為主，靠山區及平地局部地區，可能有短時間飄雨、小雨。周日到下周一水氣更明顯增加，全台都有下雨機會，仍以北東部較多，中南部轉為較大範圍的飄雨、小雨。