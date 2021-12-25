雪藏冷氣團全台變色！國家級低溫衝擊10°C↓地區「圖看7hrs冰凍」

▲冷平流雲系威力推進南下，全台轉冷。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局表示，大陸冷氣團南下影響，今（25日）北部、東北部轉冷，氣溫逐漸下降，加上華南雲雨區、東北風吹拂，今、明（26日）兩天北東有局部大雨發生，4縣市已經發布大雨特報以及3縣市低溫特報，清晨雙北、金門有局部10度以下發生機率。預估明天氣濕冷，北台灣感受明顯，白天高溫僅14度，中南部也降剩不到20度，提醒民眾，這波低溫加上降雨，冷的感受更明顯。

氣象局預報，明天在冷氣團及華南雲雨區東移影響下，天氣偏濕偏冷，北台灣感受最為明顯，桃園以北及宜蘭容易下雨，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢明顯有局部大雨發生機率，新竹以南及花東也有局部短暫雨。北部及東北部清晨低溫在13度上下，局部地區有10到11度的低溫，中南部及花東則約15、16度，早晚偏冷外，白天也很有冷的感覺，北台灣高溫僅14度左右，中部及台南、花蓮、台東也僅18到21度，高屏則約23度。

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▼3縣市低溫特報發布，3天10度以下示警。（圖／NCDR）



【低溫特報】：26至28日（下周二）清晨各地天氣偏冷，今晚至明日台北市、新北市及金門局部地區有10度以下氣溫發生機率。明晨至白天「橘色燈號」（平地最低溫6度以下或平地最低溫10度以下且連續24小時12度以下。）示警。

【大雨特報】：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣。

氣象局指出，這波冷空氣不排除來到強烈大陸冷氣團等級，26日（周日）至28日清晨在冷氣團影響下，不論白天、黑夜，各地都有不同程度冷的感覺，除氣溫偏低外，配合華南雲雨區東移，除北部、東北部易雨，其他地區也有局部短暫雨，尤其27日（下周一）雨勢有機會較為全面，25日至27日北海岸、大台北山區及東北部地區有局部較大雨勢發生機率。

預計26、27日水氣偏多，氣溫下降，若2個條件有配合，3000公尺以上高山有機會下雪，北台灣2500公尺以上山區也不排除降雪，下雪機率最高時間預計在27日。28日白天起冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，白天起至30日（下周四）迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區恢復為多雲到晴。

國家災防科技中心也示警，今晚起受強烈大陸冷氣團影響，全台轉冷，北部、中部山區及外島從25至27日上午下探10度以下低溫，已經針對雙北市及金門地區發布「低溫特報」，尤其提醒北部及中部山區加強禦寒。因這波冷氣團水氣偏多、屬於濕冷型，容易出現連續低溫，高海拔山區已出現降雪。

▼華南雲雨+東北風影響北台灣又濕又冷。（圖／中央氣象局、NCDR）



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