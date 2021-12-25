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社會 社會焦點 保障人權

酒店槍擊現場曝！5打11「手槍助陣」　撂倒對手引爆16人大亂鬥


記者邱中岳／台北報導

北市大安區忠孝東路4段1家酒店，在25日凌晨發生酒客在走廊發生碰撞，進而發生口角衝突，其中一方竟然直接掏槍，先朝天花板開2槍，後來又朝對方1人開槍，造成男子腿部中彈，派出所獲悉後動員30名警力到場，並當場逮捕開槍嫌犯。

警方調查，27歲的王姓男子等5人，聖誕節凌晨前往忠孝東路4段上1家酒店喝酒，在走廊上與27歲莊姓男子等11人擦身而過，但發生碰撞衍生口角衝突，雙方大打出手，5人一方的王男立刻掏槍對空鳴槍。

▲▼北市酒店口角衝突，雙方衍生全武行進而開槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市酒店口角衝突，雙方衍生全武行進而開槍，過程全被酒店監視器錄下。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓男子先朝天花板開2槍之後，又朝莊姓男子射擊，造成莊姓男子右大腿中槍，警方獲悉後趕往現場，立刻在1樓大廳以及酒店內分別逮捕王姓男子等人，並將中槍的莊姓男子送往醫院救治。

警方將莊送醫後，將涉嫌開槍的王姓男子等15人帶回派出所，並在天花板發現2枚彈殼，另外還有1把改造手槍以及7顆子彈，除了王男依照殺人未遂、《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦，其餘人等則分別依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

▲▼北市酒店口角衝突，雙方衍生全武行進而開槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2派人馬酒店衝突，其中1人竟然當場開3槍造成1人中彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

酒店監視器也拍下過程，雙方在走廊上爆發衝突，儘管酒店服務生、少爺上前勸阻，但雙方仍不聽勸爆發口角衝突，最後全部均由警方帶回派出所。

北市東區酒店槍擊！離場爆衝突　莽男開槍打人大腿後遭圍毆
 

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