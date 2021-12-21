調包畫面曝！林森北酒店便宜貨賣名酒價　酒客花大錢被當凱子

▲中山區酒店假酒流竄、信義警方9月發動搜索查扣上千瓶回填充偽冒原廠名酒。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市中山區長春路某酒店驚傳有酒商以原酒參雜色素和低劣洋酒、充當原廠貨賣給消費者離譜案件，刑事局偵二大隊與獲報後與信義、中山及新北林口、桃園龜山等分局共組專案小組調查，發動搜索逮捕吳姓犯嫌（44歲），查出吳嫌從2018年就開始販售假酒，獲利超過新台幣60萬元，大批低劣假洋酒恐從酒店端販售、恐遭消費酒客喝下肚。

▲中山區酒店假酒流竄、信義警方9月發動搜索查扣上千瓶回填充偽冒原廠名酒。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方調查：吳姓男子原本在台北市某酒店上班，為了把店內高價洋酒偷走轉賣，涉嫌從2018年起，把低價威士忌裝進回收空瓶內，再加入食用色素後封瓶，假裝成原酒拿給酒客飲用，檢警9月前往中山區某酒店倉庫搜索時，當場查扣上千瓶被掉包過的洋酒，台北地檢署20日依詐欺等罪起訴吳男，酒店也已氣得另外控告吳男涉嫌侵占罪。

警方指出：吳男是台北市林森北路某酒店的員工，負責管理店內洋酒進出貨，如有客人、店家需要動輒上千瓶原地麥卡倫、約翰走路等名酒，都是他經手處理出貨，另外客人喝過的酒瓶，也經由店家送回給吳男填充劣酒充當原廠酒販售。。

警方調查發現：吳男從2018年起，開始蒐集客人喝過的空瓶或殘留酒瓶，加進平價賣場的便宜威士忌，並用食用色素加以調色後，再用機器封瓶，外觀上看來跟進貨洋酒相類，酒店端和消費者都難以察覺，直到2020年9月間，信義分局持搜索票到酒店倉庫搜索時，當場查扣上千瓶被掉包的洋酒，以及封瓶設備，警訊後依詐欺、違反食品衛生管理法移送。

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