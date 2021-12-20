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林森北酒店爆內鬼！偷賣高檔酒再回灌便宜貨　酒客花大錢當盤子

▲酒吧,威士忌,酒,憂鬱,單身,把妹,喝酒。（圖／unsplash）

▲吳姓男子將酒店買進的高價威士忌偷出轉賣，另外用回收瓶裝低價酒給客人飲用。（示意圖／unsplash）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子原本在台北市某酒店上班，為了把店內高價洋酒偷走轉賣，涉嫌從2018年起，把低價威士忌裝進回收空瓶內，再加入食用色素後封瓶，假裝成原酒拿給酒客飲用，檢警前往搜索時，當場查扣上千瓶被掉包過的洋酒，台北地檢署20日依詐欺等罪起訴吳男，酒店也已氣得另外控告吳男涉嫌侵占罪。

吳姓男子是台北市林森北路某酒店的員工，負責管理店內洋酒進出貨，平常都是獨自待在酒店的藏酒倉庫，如果有客人需要動輒2、3000原地麥卡倫、約翰走路等洋酒，都是由他點算交給少爺送進包廂，客人喝過的酒瓶，也是送回去給吳男處理。

檢警獲報，吳男從2018年起，開始蒐集客人喝過的空瓶或殘留酒瓶，加進平價賣場的便宜威士忌，並用食用色素加以調色後，再用機器封瓶，外觀上看起來跟剛進貨的洋酒一樣，店內員工和酒客都難以察覺，直到2020年9月間，信義分局持搜索票到酒店倉庫搜索時，當場查扣上千瓶被掉包的洋酒，以及封瓶器具，酒店業者才驚覺有內鬼。

檢警將查扣洋酒送驗，其中大部分都被證實不是原廠酒品，吳男坦承用這種方式，把真正的洋酒調包出來後，另外賣給親朋好友牟利，檢察官因此依詐欺、販賣虛偽標示商品等罪起訴吳男，另外酒店業者也控告吳男涉嫌侵占大量高價酒品，正由檢警另案偵辦中。

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