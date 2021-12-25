木柵平安夜喋血！　6人持刀怒砍母子檔

記者邱中岳／台北報導

北市文山一分局在平安夜接獲報案，有1家麵攤遭人持球棒、開山刀鬧事，警方獲報到場發現麵攤的母子2人受傷，緊急送往萬芳醫院救治，現場營業用具也被砸毀，警方循線追查，發現共計6人砸店，聖誕節當天凌晨在新北市中和區逮捕涉案2嫌犯。

警方調查，20歲的翁姓男子，在24日晚上8時許，找了簡姓男子等5人，前往文山區新光路一段上的1家麵攤，當眾砸毀店內設備，並且出手攻擊25歲王姓男子，另外出面阻止的54歲王姓母親也被波及，5人砸完店後隨即搭車快閃離開。

▲翁男不滿停在路邊的車被撞，對方要等保險理賠，最後率人到麵攤砸店。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，發現王姓男子雙手挫傷，另外王姓母親則是嘴唇破皮，緊急將2人送往萬芳醫院救治，所幸經過包紮後並無大礙，警方事後調閱監視器，鎖定20歲的翁姓男子等5人涉嫌重大，隨即展開追查。

警方鎖定翁姓男子以及另名同案的簡姓男子，最後出現在中和南勢角的一處民宅，並前往將人帶回，最後並起獲球棒以及開山刀等證物，先將2人依照聚眾鬥毆、恐嚇、傷害以及毀損罪嫌送辦，另外將持續追查在逃4人下落。

▲翁男率人到麵攤砸店，最後在新北市遭警方帶回，並起獲開山刀以及球棒等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，翁姓男子因不滿在10月份，停在路邊的車輛，遭王男妹妹的男友開車撞到，要求對方現金賠償1萬8千元，但最後王男妹妹的男友僅要保險公司理賠，王男出面協調未果，雙方協商破局後才找人到麵攤要給王男教訓。

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