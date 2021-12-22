女騎士撞上左轉白車倒地不起　女駕駛下車尖叫大喊「怎麼辦」

記者白珈陽／台中報導

台中市民陳姓女子18日開車行經北屯區崇德路時，欲左轉進崇德九路，疑因對向行車造成視線死角，遭對向直行的溫姓女騎士攔腰撞上，「碰」地一聲溫女倒地不起，機車零件也碎裂散落一地；陳女將車停至路旁下車察看，驚慌失措大喊「怎麼辦」，並請求路人幫忙報警。警方表示，該起車禍造成溫女腿部骨折，幸無生命之虞，雙方經酒測無酒精反應，詳細肇事原因及經過由交大調查釐清。

▲陳女疑因視線死角，左彎時與對向女騎士相撞。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

車禍過程由民眾拍下並上傳至臉書社團《爆料公社》，影片顯示，陳女行車方向為綠燈通行，但對向車道有轎車在停等欲左轉，陳女先是在路中等了一會才左轉，惟疑因視線遭對向停等車輛阻擋，才剛起步即遭騎士撞上右側車身。陳女下車先是摀嘴尖叫，嚇得大喊「怎麼辦」，接著走到女騎士身旁察看傷勢，此時她看見有路人停車，便請路人幫她打電話報案。

▲▼陳女摀嘴尖叫嚇得大喊「怎麼辦」；溫女車禍後倒地不起，機車零件散落一地。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

警方調查，陳女（44歲）18日上午11時許沿崇德路由崇德十路欲左轉崇德九路，與對向沿崇德路由山西路往崇德十路直行的溫姓女騎士（24歲）發生碰撞，造成轎車車身毀損、機車車頭全毀，陳女胸部、腳部輕微擦挫傷，而溫女口腔受傷、腿部骨折，經送醫救治無生命危險。

警方呼籲，轉彎車要禮讓直行車，左轉時若遇到有車輛阻礙視線，建議等到視線變佳，觀察對向車道的行駛狀況，再行轉彎，另外直行的用路人在行經路口時，也要減速慢行，以策安全。