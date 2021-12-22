　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女騎士撞上左轉白車倒地不起　女駕駛下車尖叫大喊「怎麼辦」

記者白珈陽／台中報導

台中市民陳姓女子18日開車行經北屯區崇德路時，欲左轉進崇德九路，疑因對向行車造成視線死角，遭對向直行的溫姓女騎士攔腰撞上，「碰」地一聲溫女倒地不起，機車零件也碎裂散落一地；陳女將車停至路旁下車察看，驚慌失措大喊「怎麼辦」，並請求路人幫忙報警。警方表示，該起車禍造成溫女腿部骨折，幸無生命之虞，雙方經酒測無酒精反應，詳細肇事原因及經過由交大調查釐清。

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

▲陳女疑因視線死角，左彎時與對向女騎士相撞。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

車禍過程由民眾拍下並上傳至臉書社團《爆料公社》，影片顯示，陳女行車方向為綠燈通行，但對向車道有轎車在停等欲左轉，陳女先是在路中等了一會才左轉，惟疑因視線遭對向停等車輛阻擋，才剛起步即遭騎士撞上右側車身。陳女下車先是摀嘴尖叫，嚇得大喊「怎麼辦」，接著走到女騎士身旁察看傷勢，此時她看見有路人停車，便請路人幫她打電話報案。

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

▲▼陳女摀嘴尖叫嚇得大喊「怎麼辦」；溫女車禍後倒地不起，機車零件散落一地。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

警方調查，陳女（44歲）18日上午11時許沿崇德路由崇德十路欲左轉崇德九路，與對向沿崇德路由山西路往崇德十路直行的溫姓女騎士（24歲）發生碰撞，造成轎車車身毀損、機車車頭全毀，陳女胸部、腳部輕微擦挫傷，而溫女口腔受傷、腿部骨折，經送醫救治無生命危險。

警方呼籲，轉彎車要禮讓直行車，左轉時若遇到有車輛阻礙視線，建議等到視線變佳，觀察對向車道的行駛狀況，再行轉彎，另外直行的用路人在行經路口時，也要減速慢行，以策安全。

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
「好市多神物」24年凍漲驚呆　內行引誘成功：都衝著它辦卡
4大疫苗+混打副作用比較出爐！　第2劑「這組合」最不舒服
被老公寵上天！「嫁最好的女星」網一致點名她：婆婆也當女兒在疼
Yumi吞藥「PO危重症急診單」有用意？　律師揪1疑點：很不
快訊／大新竹合併機會大增！　蔡英文首度表態力挺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

端火鍋上桌卻打翻燙傷顧客　韓式名店女服務生沒錢賠遭起訴

闖墾丁祕境「鷹尖石」受傷　地形崎嶇救難隊員接力救下山

詐騙洗錢都靠他！水房主嫌擁「冷錢包」　警扣2.4萬顆泰達幣

女騎士撞上左轉白車倒地不起　女駕駛下車尖叫大喊「怎麼辦」

色翁「亂摸女店員私處」噁問：這裡不可以嗎？下秒還想拉她進廁所

上傳「正在進行式」性愛照到推特！23歲男加碼分享摸鳥　要被罰2萬

警局前挑釁！彰化檢舉魔人狂按喇叭+燒胎　誇張行徑全都錄

嘉義3兄弟爭產爆「搶人大作戰」！　90歲老父親當街被架走

大學旁開應召站！論壇PO辣照附「連結」價格...警上門嫖客軟了

用電鑽破壞鎖闖「士林法官宿舍」　囂張竊賊偷信用卡亂刷

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

端火鍋上桌卻打翻燙傷顧客　韓式名店女服務生沒錢賠遭起訴

闖墾丁祕境「鷹尖石」受傷　地形崎嶇救難隊員接力救下山

詐騙洗錢都靠他！水房主嫌擁「冷錢包」　警扣2.4萬顆泰達幣

女騎士撞上左轉白車倒地不起　女駕駛下車尖叫大喊「怎麼辦」

色翁「亂摸女店員私處」噁問：這裡不可以嗎？下秒還想拉她進廁所

上傳「正在進行式」性愛照到推特！23歲男加碼分享摸鳥　要被罰2萬

警局前挑釁！彰化檢舉魔人狂按喇叭+燒胎　誇張行徑全都錄

嘉義3兄弟爭產爆「搶人大作戰」！　90歲老父親當街被架走

大學旁開應召站！論壇PO辣照附「連結」價格...警上門嫖客軟了

用電鑽破壞鎖闖「士林法官宿舍」　囂張竊賊偷信用卡亂刷

北高行撤銷NCC否決凱擘移頻《壹電視新聞》　陳耀祥：侵害行政權

遼寧號艦隊西太平洋演練　日防衛省公佈「殲15起降演練」照片

前隊友尚波特：詹皇知道自己毀了籃球　揭湖人一哥假摔原因

黃偉哲顧生態護水雉！　期許建立民生與生態平衡點創雙贏

敬老金法律案「只為發錢」　北市府：議會僭越行政權

新北女回台東找媽媽迷途車站徘徊　警耐心安撫護送返家

WHO建議「免疫功能低下」患者　可接種第3劑Novavax疫苗

5G吃到飽1399元被酸太貴　遠傳總座：退休前下架吃到飽費率

蔡英文支持大新竹合併　朱立倫：民進黨一黨之私

陽耀勳遭釋出「我還可以打！」　投打不侷限只盼有機會

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

王力宏住S Hotel隔離　遭控半夜彈鋼琴擾鄰

小12歲女友花雕雞麵下藥　喀擦剩1.5.公分...斷根男現況曝

南台灣「大學已婚系主任」遭控睡人妻：每周都能滿足妳

女大生「萬里飛行傘」重摔半殘失禁　教練輕生逃罪

按摩師性侵OL嗆「也不想妳在誰手上」　隔天下跪

國中男籃隊當後宮　教練狂親球員摸下體

兩度連結13歲少年　49歲女師下場曝

熱褲妹喝到爛醉！男同學竟拖到公園溜滑梯性侵

高中生發文譏同學：東坡肉　害父母賠1萬

即／新北中正橋5車連環撞！上班尖峰車流塞爆

台灣出現「新奪命武器」　警被攻擊恐連妨害公務都辦不成

闖紅燈撞死人　野馬男送精神鑑定

即／台61線南下110公里3車追撞　2人傷勢嚴重　

「你淪為我性奴」　她自認小三下場曝

更多熱門

相關新聞

警局前挑釁！檢舉魔人狂按喇叭+燒胎

警局前挑釁！檢舉魔人狂按喇叭+燒胎

挑戰公權力！彰化二林鎮1名陳男(約44歲)，昨(21)日凌晨1時許駕駛小貨車在萬興派出所前狂按喇叭、不斷的來回倒車暴衝，車子停在原地不動，驅動輪猛空轉燒胎，伴隨著急剎的「吱吱」尖銳聲響，嚇醒不少熟睡的民眾，芳苑警方已將他依公共危險罪嫌函送法辦。

戴面具行搶銀行　瑞芳警攔截圍捕演練

戴面具行搶銀行　瑞芳警攔截圍捕演練

失意男徘徊湖邊　派出所長「Men's Talk」解危機

失意男徘徊湖邊　派出所長「Men's Talk」解危機

影／中壢工業區工廠凌晨大火　上百警消3小時撲滅

影／中壢工業區工廠凌晨大火　上百警消3小時撲滅

墾丁新地標！7000坪商場+錢櫃KTV玩到翻

墾丁新地標！7000坪商場+錢櫃KTV玩到翻

關鍵字：

車禍視線死角相撞影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

快訊／遭李靚蕾二度影射　徐若瑄火大發文

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

爆Yumi吞藥輕生譙王力宏…PO文者被猜「By2姐姐」

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面