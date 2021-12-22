恐怖畫面曝！高雄聯結車撞倒單車男輾斃　往前開20公尺驚覺出事

記者賴文萱／高雄報導

高雄恐怖車禍！54歲的陳姓駕駛今（22）日開著一輛聯結車直行要進入巷口，直接撞上58歲騎乘腳踏車的黃姓男子，但陳男第一時間沒發現異狀，輾過黃男後還往前開了20公尺，才驚覺出事。肇事的陳男事後辯稱有死角，所以沒有看見黃男，警方已依過失致死罪嫌將他移送法辦。

▲聯結車疑似視線死角直直撞倒單車男，往前輾過致死。（圖／記者賴文萱翻攝）

大寮區大寮路與仁德路口上午11點多發生一起恐怖車禍，由陳男駕駛的聯結車沿著仁德路要直行進入大寮路373巷，黃男則騎乘腳踏車沿大寮路直行，但在路口時雙方都沒停車，聯結車就這樣直接撞倒黃男。

▲聯結車撞倒單車男後，往前輾過致死。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，腳踏車左側車身與連結車右前車頭發生碰撞致肇事，當時陳男在車禍發生第一時間沒有發覺異狀，輾過黃男後還往前開了20公尺才知出事。黃男經送醫搶救仍不治，聯結車駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因有待鑑定。

▲▼高雄聯結車撞倒單車男，還往前開20公尺輾過害慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

林園分局表示，提醒用路人，行經路口應減速慢行、注意車前狀況，遵守交通規則，另外大型車輛視線死角為車輛前後方及左右兩側， 轉彎時亦會產生內輪差現象，呼籲汽、機車、自行車及行人於道路通行及轉彎時應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視野死角區域而發生意外，確保行車安全。