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社會 社會焦點 保障人權

撿到健保卡「冒名領5倍券」…還填手機預約！被通知到案下場曝

記者邱中岳／台北報導

台北市中正一分局接獲報案，有民眾在搭捷運時健保卡不見，補發後要去領5倍券，沒想到卻遭人先領走，事後警方獲悉追查，才發現被害人健保卡被拾獲，對方非但沒有拿去警察局，甚至還冒名盜領被害人的5倍券花用。

警方調查，59歲的羅姓被害人，在10月搭乘捷運時，不慎弄丟健保卡，當天就前往健保局申請補發，但隔幾天後要到郵局領取5倍券，卻發現櫃檯通知，身分已經被人利用領取，羅姓男子隨即到派出所報案。

▲▼男子拾獲健保卡，竟然冒名領取5倍券花用。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子拾獲健保卡，竟然冒名領取5倍券花用。（圖／記者邱中岳翻攝）

中正一分局忠孝東路派出所獲悉後，追查出羅男被領用5倍券的時間以及地點，調閱監視器後查出55歲的李姓男子涉嫌重大，並在11月份通知李男到案，訊後依照偽造文書、侵占等罪嫌函送法辦。

李嫌到案後供稱，當時在加油站撿到羅姓被害人的健保卡，而且正值5倍券領取時間，所以到超商使用機器預約羅姓男子的5倍券，並留下自己的手機號碼，最後簡訊通知後再前往領取。

▲▼男子拾獲健保卡，竟然冒名領取5倍券花用。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市1名男子（紅圈）拾獲被害人的健保卡，竟然跑到超商冒名登記領取5倍券。（圖／記者邱中岳翻攝）

李嫌最後交出羅姓被害人的健保卡，另外還有剩餘的2千5百元面額的5倍券，其餘的2千5百元已經被李姓男子用來加油以及吃飯，警方呼籲，民眾拾獲他人物品，務必交由警方通知當事人領回，勿因貪念占為己有以免觸法。

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