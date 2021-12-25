澎湖嚴重車禍！突衝對向側撞小貨車　轎車駕駛鮮血狂噴慘死

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣政府消防局於12 月25日4時50分受理民眾報案指稱：縣道203線西文段（西文里500號水連天民宿前)有車輛相撞，有人受困車內，需要救援。

勤務人員到達現場後發現，車禍現場係貨車與自小客車相撞，自小客駕駛受困車內，趴於窗外，已無呼吸心跳，勤務人員利用破壞剪及撐開器執行車輛破壞，並使用KED及頸圈合力將其由駕駛座移出，接上長背板及AED等急救處置後，隨即送往由三總澎湖分院急救。

▲澎湖25日凌晨發時起死亡車禍，轎車駕駛不明原因駛入對向車道與貨車對撞 。（圖／記者陳洋翻攝）



警方調查指出，呂姓民眾駕駛自小客車，研判由縣道203線西向東方向行駛（市區往東衛），行至肇事地點因不明原因駛入對向車道與自小貨車由縣道203線東向西方向內車道行駛（東衛往市區），雙方車輛發生碰撞至肇事。呂姓民眾經送往三總澎湖分院急救，仍不幸宣告死亡。另自小貨車駕駛人無飲酒，呂姓民眾部分委由三總澎湖分院抽血代驗中。全案本分局依A1類交通事故程序錄案處理，並報請澎湖地檢署檢察官刑事相驗。

另貨車有2名傷患(夫妻)，意識清楚，均輕微頭部創傷，均送往衛福部澎湖醫院醫治。

▲被撞的貨車衝出路肩，漁獲散落一地 。（圖／記者陳洋翻攝）

馬公分局特別再呼籲，駕駛車輛請務必遵守交通規則，深夜時段並保持清醒勿疲勞駕駛，行車謹慎及減速慢行，確保行車及用路人安全。