2021桃園購物節登錄金額破50億　鄭文燦：加碼再抽小檜溪好宅

▲市長鄭文燦宣布，2021桃園購物節加碼再抽小檜溪好宅。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2021桃園購物節」登錄消費筆數已破百萬筆，至12月20日登錄金額逾50億，市長鄭文燦24日宣布，除了天天抽電動機車、週週抽汽車、最大獎桃園青埔好宅之外，再加碼抽1間位於桃園區的小檜溪好宅！鄭市長強調，「2021桃園購物節」活動至2022年2月15日截止，壓軸大獎2間好宅將於最後一週抽出，請大家把握時間、多消費，中獎機率高。

▲2021桃園購物節天天抽電動機車。（圖／市府提供）



鄭市長說，「2021桃園購物節」自11月5日開跑，共準備2千個獎項、總金額超過8千萬，目前已抽出45台電動機車、45支iPhone 13 Mini、45支Garmin智慧腕錶、6台品牌夢幻汽車，最大獎項青埔好宅及加碼贈送的小檜溪好宅，價值也都突破千萬。

參加資格不限桃園市民，只要在桃園消費滿500元，憑發票即可於網站獲得1組抽獎序號，依此類推，滿1千元可獲2組、5千元可獲10組，單筆消費最高可獲得600組序號。

鄭市長並說，統一集團也加入響應「2021桃園購物節」活動，自明年1月1日起至2月15日，凡於7-11超商單筆購物滿500元，即贈咖啡1杯；在各廠商加碼回饋之下，將產生滾雪球效應，「2021桃園購物節」消費金額可望再創新高。